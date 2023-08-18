Типы подушек: какая подойдет Вам для здорового сна

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О пользе материала, с которого изготавливали подушки, впервые заговорили в древнем Китае. К примеру, минерал нефрит благотворно влияет на психику человека, помогает в решении определенных задач. Мягкое наполнение подушек не приветствовалось, уступая место жестким, по мнению китайцев улучшающим умственные способности человека и общее состояние его здоровья.

Жители Римской империи, наоборот, предпочитали спать на тканевых подушках, набитых хлопком, соломой, волокнами тростника. В зажиточных семьях стали появляться первые пуховые подушки. С наступлением XIX столетия подушка перестала быть роскошью, став доступной постельной принадлежностью любого обывателя.

Наполнитель подушек

Отправляясь в магазин за подушкой, в первую очередь необходимо обратить внимание на наполнитель изделия. От этого зависит правильность анатомического положения во время сна не только головы, но и всего тела.

Пуховый наполнитель

Под пуховым и смешанным наполнителем подразумевается наполнение мягкими перьями и пухом птиц. Благодаря прослойкам воздуха между пухом, содержимое подушек обладает хорошей теплоизоляцией и гигроскопичностью. Проблема заключается в том, что в течении эксплуатации они накапливают много пыли, являются хорошей средой для размножения постельных клещей. К тому же многие люди страдают аллергией на птичий пух. Подушки нуждаются в своевременной стирке и регулярном проветривании.

Из овечьей и верблюжьей шерсти

В составе овечьей шерсти присутствует высокое содержание стеринов, которые оказывают смягчающее действие на организм спящего, в первую очередь на бронхолегочную систему. К тому же наполнитель обладает:

низкой проводимостью тепла, что предотвращает перегрев;

хорошей пропускной способностью воздуха;

отсутствием впитывания потовых выделений.

Наряду с положительными качествами, у наполнителя есть и отрицательные.

Изделие не обладает ортопедическими свойствами.

Не подходит людям с аллергией на шерсть животных.

В процессе эксплуатации теряет первоначальную форму.

Нуждается в специальном уходе.

Аналогичными свойствами обладают и наполнители из шерсти верблюдов. Единственное, что можно добавить, это их высокую стоимость.

Подушки с гипоаллергенными наполнителями

Аллергикам, привыкшим к пуховым подушкам, советуем обратить внимание на изделия с искусственным лебяжьим пухом. Они такие же мягкие, легкие, с высоким согревающим эффектом, как и натуральные, но безопасные для людей с заболеваниями бронхолегочной системы. К тому же легко отстирываются обычной автоматической машинкой.

Шелк

Лидерство среди натуральных гипоаллергенныхнаполнителей бесспорно занимают нити тутового шелкопряда. Экологически чистый материал обладает:

прочностью;

долговечностью;

отсутствием аллергенов;

антистатичностью;

хорошей терморегуляцией.

Продукцию трудно назвать дешевой, но учитывая длительный срок службы, приобретать стоит.

Наполнители с бамбукового волокна

В изготовлении бамбуковых наполнителей участвует целлюлоза, добываемая из средней части бамбуковых побегов. К достоинствам натурального наполнителя относится:

отсутствие посторонних запахов и пыли;

простота в уходе;

поддерживание оптимального микроклимата;

малый вес;

упругость, способствующая восстановлению первоначальных форм;

отсутствие аллергенов.

Как любой из натуральных материалов, бамбук обладает и неприятными для пастельных принадлежностей качествами. Он с легкостью наполняется влагой, по этой причине нуждается в частом проветривании. Благодаря перетиранию волокон в процессе эксплуатации по истечении нескольких лет нуждается в замене.

Из эвкалиптовых волокон

Наполнитель из мягких волокон эвкалипта, получаемых путем специальной обработки древесины, прежде всего ценен своими лечебными бактерицидными и антисептическими свойствами. Помимо этого обладает:

контролем оптимальной влажности;

дышащей структурой;

отсутствием наличия болезнетворных организмов;

гипоаллергенностью;

износостойкостью;

долговечностью;

хорошим держанием формы.

При покупке подушек обращайте внимание на состав. Кроме полностью натурального наполнителя, в них может содержаться полиэстер, помещенный в стеганую эвкалиптовую сумку.

Латекс

Подушки из натурального латекса по ортопедическим свойствам превосходят любой из известных наполнителей. Полученный из застывшего сока тропической гевеи, он избавляет от боли в шейном отделе позвоночного столба. Обладает гипоаллергенностью и длительным сроком службы. Правда, некоторых отпугивает излишняя жесткость изделия. Но это временное явление, пока не произойдет отвыкание от перьевых наполнителей.

Магазин Mirson располагает широким выбором пуховых, бамбуковых, хлопковых, шерстяных подушек, изделий с антиаллергенными и ортопедическими свойствами, для отдыха беременных и кормящих мамочек. Здесь можно приобрести отдельно наполнители и чехлы для подушек.