Типи подушок: яка підійде вам для здорового сну

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Про користь матеріалу, з якого виготовляли подушки, вперше заговорили в стародавньому Китаї. Наприклад, мінерал нефрит благотворно впливає на психіку людини, допомагає у вирішенні певних завдань. М'яке наповнення подушок не віталося, поступаючись місцем жорстким, які, на думку китайців, покращували розумові здібності людини та загальний стан її здоров'я.

Жителі Римської імперії, навпаки, воліли спати на тканинних подушках, набитих бавовною, соломою, волокнами очерету. В заможних сім'ях стали з'являтися перші пухові подушки. З настанням XIX століття подушка перестала бути розкішшю, ставши доступною постільною приналежністю будь-якого обивателя.

Наповнювач подушок

Вирушаючи в магазин за подушкою, насамперед необхідно звернути увагу на наповнювач виробу. Від цього залежить правильність анатомічного положення під час сну не тільки голови, а й усього тіла.

Пуховий наповнювач

Під пуховим і змішаним наповнювачем мається на увазі наповнення м'яким пір'ям і пухом птахів. Завдяки прошаркам повітря між пухом вміст подушок має гарну теплоізоляцію і гігроскопічність. Проблема полягає в тому, що протягом експлуатації вони накопичують багато пилу, є хорошим середовищем для розмноження постільних кліщів. До того ж багато людей страждають алергією на пташиний пух. Подушки потребують своєчасного прання і регулярного провітрювання.

З овечої та верблюжої вовни

У складі овечої вовни присутній високий вміст стеринів, які чинять пом'якшувальну дію на організм сплячого, насамперед на бронхолегеневу систему. До того ж наповнювач має властивості:

низькою провідністю тепла, що запобігає перегріванню;

хорошою пропускною здатністю повітря;

відсутністю вбирання потових виділень.

Поряд із позитивними якостями, у наповнювача є і негативні.

Виріб не має ортопедичних властивостей.

Не підходить людям з алергією на шерсть тварин.

У процесі експлуатації втрачає первісну форму.

Потребує спеціального догляду.

Аналогічні властивості мають і наповнювачі з вовни верблюдів. Єдине, що можна додати, це їхню високу вартість.

Подушки з гіпоалергенними наповнювачами

Алергікам, які звикли до пухових подушок, радимо звернути увагу на вироби зі штучним лебединим пухом. Вони такі ж м'які, легкі, з високим зігрівальним ефектом, як і натуральні, але безпечні для людей із захворюваннями бронхолегеневої системи. До того ж легко відпираються звичайною автоматичною машинкою.

Шовк

Лідерство серед натуральних гіпоалергенних наповнювачів безперечно займають нитки тутового шовкопряда. Екологічно чистий матеріал має властивості:

міцністю;

довговічністю;

відсутністю алергенів;

антистатичністю;

хорошою терморегуляцією.

Продукцію важко назвати дешевою, але з огляду на тривалий термін служби, купувати варто.

Наповнювачі з бамбукового волокна

У виготовленні бамбукових наповнювачів бере участь целюлоза, яку добувають із середньої частини бамбукових пагонів. До переваг натурального наповнювача належить:

відсутність сторонніх запахів і пилу;

простота в догляді;

підтримування оптимального мікроклімату;

мала вага;

пружність, що сприяє відновленню первинних форм;

відсутність алергенів.

Як будь-який з натуральних матеріалів, бамбук має і неприємні для пастельного приладдя якості. Він з легкістю наповнюється вологою, з цієї причини потребує частого провітрювання. Завдяки перетиранню волокон у процесі експлуатації після закінчення декількох років потребує заміни.

З евкаліптових волокон

Наповнювач із м'яких волокон евкаліпта, які отримують шляхом спеціального оброблення деревини, насамперед цінний своїми лікувальними бактерицидними й антисептичними властивостями. Крім цього має:

контролем оптимальної вологості;

дихаючою структурою;

відсутністю наявності хвороботворних організмів;

гіпоалергенністю;

зносостійкістю;

довговічністю;

хорошим триманням форми.

Під час купівлі подушок звертайте увагу на склад. Крім повністю натурального наповнювача, у них може міститися поліестер, поміщений у стьобану евкаліптову сумку.

Латекс

Подушки з натурального латексу за ортопедичними властивостями перевершують будь-який з відомих наповнювачів. Отриманий із застиглого соку тропічної гевеї, він позбавляє від болю в шийному відділі хребетного стовпа. Має гіпоалергенність і тривалий термін служби. Щоправда, декого відлякує зайва жорсткість виробу. Але це тимчасове явище, поки не відбудеться відвикання від пір'яних наповнювачів.

Магазин Mirson має у своєму розпорядженні широкий вибір пухових, бамбукових, бавовняних, вовняних подушок, виробів з антиалергенними та ортопедичними властивостями, для відпочинку вагітних і годуючих матусь. Тут можна придбати окремо наповнювачі та чохли для подушок.