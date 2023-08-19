Выплаты вкладчикам "Конкорда" стартуют 21 августа, — СМИ

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Уже с 21 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам "Конкорда" по договорам банковских вкладов и текущих счетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила совладелица банка Елена Соседка, передает УНН.

"Мы остаемся с вами и поэтому хотим в конце недели хотя бы частично отблагодарить вас хорошей новостью: с понедельника Фонд гарантирования вкладов физлиц будет выплачивать возмещение по договорам банковских вкладов и текущих счетов", — отметила Елена Соседка.

Относительно механизма выплат соучредитель банка отметила, что они осуществляются через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики смогут непосредственно в отделении одного из агентов или дистанционно. Такие дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов, а информацию об их порядке можно узнать на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Обращаясь в заметке к вкладчикам, Елена Соседка отметила "действительно положительный момент" — по ее словам, Фонд намерен провести возмещение вкладов в полном размере и с процентами, начисленными на конец дня 1 августа. В целом сумма гарантированного возмещения в "Конкорде" составляет 639 млн грн. А что касается оперативности процесса ликвидации она отметила, что "что в тяжелые для украинцев времена Фонд стоит на страже интересов украинцев и придерживается практики начала выплат еще до исчерпания соответствующего предельного срока".

"Друзья, хотя вы и понимаете, что мы исключены из всех процессов, вы продолжаете общение с нами так, как было все годы нашего сотрудничества – по-дружески. Поэтому с благодарностью за это мы следим за ситуацией и готовы прийти на помощь и вам, и представителям Фонда, совместно с которыми сделаем все, чтобы уменьшить для вас любые неудобства от ликвидации "Конкорда". Ведь действительно все идет так, как мы желали", — резюмировала совладелица "Конкорда".