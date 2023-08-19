Виплати вкладникам "Конкорду" стартують 21 серпня, — ЗМІ

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Вже з 21 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам "Конкорду" за договорами банківських вкладів та поточних рахунків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співвласниця банку Олена Сосєдка, передає УНН.

"Ми залишаємось з вами й тому хочемо наприкінці тижня хоча б частково віддячити вам доброю новиною: з понеділка Фонд гарантування вкладів фізосіб виплачуватиме відшкодування за договорами банківських вкладів та поточних рахунків", — зазначила Олена Сосєдка.

Щодо механізму виплат співзасновниця банку зазначила, що вони здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники зможуть безпосередньо у відділенні одного із агентів або дистанційно. Такі дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів, а інформацію про їх порядок можна дізнатись на сайті Фонду гарантування вкладів.

Звертаючись у дописі до вкладників, Олена Сосєдка наголосила на "дійсно позитивному моменті" — за її словами, Фонд має намір провести відшкодування вкладів у повному розмірі та з відсотками, нарахованими на кінець дня 1 серпня. Загалом сума гарантованого відшкодування у "Конкорді" становить 639 млн грн. А що до оперативності процесу ліквідації вона зазначила, що "що у тяжкі для українців Фонд стоїть на варті інтересів українців та дотримується практики початку виплат ще до вичерпання відповідного граничного терміну".

"Друзі, хоча ви й розумієте, що ми виключені з усіх процесів, ви продовжуєте спілкування з нами так, як було усі роки нашої співпраці – по-дружньому. Тому із вдячністю за це ми стежимо за ситуацію та готові прийти на допомогу й вам, й представникам Фонду, спільно з якими зробимо все, аби зменшити для вас будь-які незручності від ліквідації "Конкорду". Адже дійсно все йде так, як ми бажали!", — резюмувала співвласниця "Конкорду".