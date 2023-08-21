Нападавших на замглавы налоговой службы Украины арестовали без права выхода под залог (фото)

Как рассказали в Нацполиции, у подозреваемых нашли фото потенциальной жертвы и его авто. Сейчас правоохранители ищут заказчиков.

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Соломенский районный суд Киева арестовал двух подозреваемых в покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура без права выхода под залог. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В ведомстве отметили, что правоохранители получили информацию о готовящемся нападении и помешали преступлению как раз в тот момент, когда злоумышленники с битами в руках направлялись в сторону чиновника, который выходил из своего дома.

Кроме бит у мужчин обнаружили фото потенциальной жертвы и его автомобиля, что говорит о заказном характере преступления. Задержанными оказались ранее судимые граждане 27-ми лет и 31-года.

Фото: Нацполиция Украины Фото: Нацполиция Украины

Сейчас следователи устанавливают заказчиков преступления.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 УК Украины (подготовка к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу). Злоумышленникам светит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, покушение на убийство замглавы ГНС Евгения Сокура было совершено утром 17 августа. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, заказчиками преступления являются "схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту".