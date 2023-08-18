"Напад в центрі міста": заступника голови ДПС Євгена Сокура намагалися вбити, — нардеп (фото)

Зі слів голови профільного комітету Ради Данила Гетманцева, замовниками злочину є "схемщики, які втратили бізнес та перейшли межу".

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У четвер, 17 серпня, на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура здійснили замах на вбивство. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

"Вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу", — сказав Данило Гетманцев.

Він зазначив, що співробітникам Департаменту карного розшуку Нацполіції вдалося врятувати Сокура. Тоді як нападників затримали, вони дають свідчення на замовників вбивства.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня — з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами — кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ламаємо. Щодня", — додав він.

На момент публікації матеріалу пресслужби Нацполіції та ДБР офіційно не коментували інформацію про напад на Сокура.

Євген Сокур — що відомо про нього

На сайті ДПСУ зазначено, що Євген Сокур є виконувачем обов'язків заступника голови ДПСУ та має VI ранг державного службовця.

У липні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю "LIGA.net", що заступник голови Державної податкової служби Євген Сокур був його помічником. Тоді він розповів, що у травні 2022 року Сокуру призначили виконувачем обов'язків заступника голови ДПС.

Гетманцев пояснив, що Сокура було призначено в.о., бо зараз майже все керівництво податкової у статусі виконувачів обов’язки. Нардеп не уточнив, за що відповідає Сокура, проте заявив, що він не курує систему моніторингу ризикових податкових накладних.

Євген Сокур

Нагадаємо, 20 червня британський журнал The Economist із посиланням на співробітників української розвідки написав, що на керівника ГУР Кирила Буданова було скоєно щонайменше десять замахів.