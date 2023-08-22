Нашли возле полигона: на Закарпатье расследуют загадочную смерть военнослужащего

Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Родственники погибшего утверждают, что он был найден без сознания и с травмой головы.

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Украинские правоохранители расследуют вероятное убийство военного, которого нашли вблизи полигона. Деталями в комментарии изданию "Укринформ" 22 августа поделилась пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

"Известно, что мужчина умер вчера в больнице. По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство по статье 115 УКУ (умышленное убийство). Сейчас ждем выводы судмедэкспертов, которые должны определить причину смерти", — рассказала она.

По данным СМИ, речь идет о Василии Стеце. До полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины мужчина был футбольным тренером, игроком ФК "Закарпатье" и учителем физкультуры лицея в Перечине. После 24 февраля 2022 года он служил в Ужгородском районном Центре комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители подтвердили журналистам, что мужчину нашли вблизи полигона под Ужгородом и оттуда госпитализировали. Родные погибшего говорят, что военный имел травму головы и попал в больницу уже без сознания.

На смерть Стеця отреагировал городской голова Перечина Иван Погориляк. Он не сообщил деталей происшествия, однако опубликовал фото погибшего.

"Искренние соболезнования родным и близким, вечная память Василию Васильевичу", — написал Погориляк.

Публикация в соцсетях Ивана Погориляка Фото: Скриншот

Напомним, в Польше 17 хулиганов жестоко избили украинцев, после чего украли у них более 35,5 тысяч гривен. В полиции сообщили, что группа совершила преступление из-за национальности жертв.

Во Львове осудили трех "пасторов" организации "Церковь Посольство Божье" за мошенничество. Они выманивали у местных деньги и призывали украинцев брать кредиты для поддержки "церковного" бизнеса.