Фокус составил ТОП-25 волонтерских организаций Украины

Фокус составил рейтинг организаций, которые заслуженно признаны обществом и государством. Речь о людях, которые сплотились перед лицом угрозы для Украины и оказали существенную помощь армии и фронту. И что важно — продолжают помогать вместе с тысячами и миллионами украинцев.

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Фокус составил эксклюзивный рейтинг: "Атланты несокрушимости. ТОП 25 волонтерских организаций Украины 2023". В этом списке объединены те, кто помогал Украине противостоять вызовам времени. Составленный рейтинг Фокуса представляет не только влиятельные организации, но и всех достойных, которые смогли объединиться перед лицом серьезной угрозы в виде полномасштабной войны.

ТОП 25 волонтерских организаций Украины будет представлен 24 августа, в День Независимости Украины. Ищите его на сайте focus.ua и в наших социальных сетях.

Как Фокус составлял рейтинг

Оценивая достижения и вклад каждой организации, Фокус использовал строгую методологию, включающую опрос опытных экспертов из различных сфер общественной деятельности. Эксперты, включая экономистов, журналистов, военных, социологов и активистов, предоставили свои собственные списки из 7 наиболее значимых и заслуживающих доверия организаций.

Рейтинг также учитывает важность государственного признания. Волонтеры, предоставляющие поддержку Вооруженным силам Украины и вносящие вклад в различные аспекты жизни страны, получили высокую награду в виде "Золотого сердца", врученной лично президентом в прошлом году.

Ключевым элементом доверия к благотворительным организациям стала также прозрачность отчетности. Считается, что доноры имеют полное право знать, как используются их пожертвования. Отчеты о деятельности организаций стали важной составляющей оценки их эффективности.

Кто участвовал в рейтинге Фокуса

Среди 25 лидеров рейтинга Фокуса можно встретить как долголетних участников, начавших свою миссию еще в начале российско-украинской войны в 2014 году, так и новые организации, возникшие в ответ на вызовы последних событий, таких как полномасштабное вторжение России.

Рейтинг ТОП 25 волонтерских организаций Украины будет опубликован в четверг, 24 августа, в День Независимости Украины. Ищите на focus.ua и в наших социальных сетях.