"Чтобы не мучились на этой земле": на Ровенщине женщина убила своих маленьких сыновей (видео 18+)

Отец мальчиков пытался спасти сыновей, а местные жители более часа пробовали реанимировать 7-летнего Даниила. По неофициальной информации, женщина накануне трагедии находилась в психиатрическом учреждении.

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В Ровенской области жительницу Варашского района подозревают в убийстве двух детей. Мать забрала жизнь своих двух сыновей 5 и 7 лет. Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах "Подслушано Вараш" и "Вараш сити".

Тела мальчиков достали из водоема, а жители села шокированы увиденным и не сдерживают слез.

"На вопрос: "Зачем ты их утопила?" ответила:" Чтобы не мучились на этой земле", — говорится в сообщении.

В паблике рассказали, что подозреваемая якобы до этого находилась в психиатрическом учреждении, а заместителю местной школы за неделю до трагедии сказала, что ее дети в этом году в школу не пойдут.

Сидела и улыбалась

Местная жительница рассказала "Суспільному", что мать детей ей призналась, что сначала их убила, а потом утопила.

"Я говорю: "Вита, что ты наделала?" А она мне отвечает: "Оксана, если ты хочешь знать правду, то сначала я их убила, а потом утопила", — рассказала местная жительница Оксана Федина.

Староста села Сопачев Сергей Бойко рассказал, что когда они приехали на место, отец мальчиков уже был там.

"Мы приехали, то уже Николай, папа, достал и оказывал первую медицинскую помощь. А она сидела, тупо улыбалась. Человек, видно, что совсем поехала крыша. Мы ее просили: скажи где второе? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то 1,5 часа качали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", — рассказал староста.

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Тело второго мальчика нашли в камышах.

"Мужчина сидит плачет. Возле него медики уколы ему колют. Говорит, прибежал, там мой сыночек Даник плавает, я его спасал. Там ребята-спасатели плавали. Она не признавалась, где второй мальчик. Они его нашли в камышах. Уже было поздно", — рассказывает местная жительница Светлана.

Отец мальчиков пытался их спасти

Мальчики должны были идти в 1 класс

6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс Сопачевского лицея. Их мать до декабря прошлого года работала здесь учительницей английского языка.

"Медицинская книжка была заверена, была печать "допущено к работе", все. Без медкнижки мы бы не могли ее допустить к работе. Я не врач и не знаю... Когда мы с ней общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет сил со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", — рассказывает директор заведения Василий Савчук.

До работы в школе женщина находилась в декретном отпуске 6 лет.

Жители села Сопачев идут на похороны мальчиков

Детей похоронили в родном селе 24 августа.

Что говорят в полиции

42-летнюю мать детей задержали, и она находится в изоляторе временного содержания.

"Полицейские установили, что 23 августа, около 11 часов 42-летняя жительница Варашского района вместе с сыновьями шести и семи лет пошли к местному карьеру купаться. Вскоре к водоему прибежал 37-летний отец: одного из сыновей он сумел достать самостоятельно. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата — мальчик умер. Другого ребенка достали водолазы", — говорится в сообщении полиции.

С женщиной общались следователи с привлечением профильных специалистов. В содеянном она призналась.

24 августа ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух малолетних лиц (по п. 1,2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Напомним, что на Днепропетровщине пьяный военнослужащий застрелил двух товарищей. Инцидент произошел в селе Росишки Синельниковского района области, где находились бойцы.

Ранее сообщается, что а Закарпатье суд вынес приговор детям, которые убили собственную мать. Дети сначала били женщину ножом, потом душили и пытались утопить ее тело.