Новое украшение Подола: осенью в Киеве завершат строительство клубного дома Illinsky House

Амбициозный жилищный проект развивает опытный девелопер Alliance Novobud, известный длительной успешной работой в Киевской агломерации, в частности в ее крупнейшем городе — Броварах. Клубный дом Illinsky House станет первым проектом, реализуемым компанией в столице.

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Еще немного – и на Подоле, в низменной части исторического центра Киева, завершат объект, который уже называют украшением этого места. Он прекрасно впишется в вид столицы с ее историческими достопримечательностями, и на открытки, которые будут просматривать и 50, и 100 лет спустя. Новостройка, возводимая во время войны как символ несокрушимости и уважения, новое украшение Подола – клубный дом Illinsky House.

Об ответственной и качественной работе в сложные времена, об особенностях и видении знакового для девелопера проекта говорим с Андреем Мельником, генеральным менеджером строительных проектов и Ириной Михалевой, директором по маркетингу Alliance Novobud.

Клубный дом Illinsky House строится в роскошной и знаковой исторической локации Киева. Какие вызовы перед девелопером она поставила?

Андрей Мельник: Illinsky House – это не просто знаковый для нашей компании проект, это еще и огромная ответственность и экзамен на профессионализм. Строить в исторической местности всегда непросто, ведь стройплощадка окружена выпестованной веками уникальной застройкой, важными культурными достопримечательностями. Например, рядом с нашим проектом — Свято-Ильинская церковь, Киево-Могилянская академия, отреставрированное здание Речного вокзала и многие другие. В общем, это очень популярное туристическое и всегда людное место.

Разрабатывая проект, мы понимали, что новое здание должно гармонично вписаться в канву местности, сохранить ее подлинный вид. Для достижения этой цели выбрали архитектуру в стиле неоклассики, натуральные и ценные строительные отделочные материалы, низкую этажность. Благодаря этому мы строим современный объект, но с лоском старины.

Подол благодарит за наши старания сполна — у каждой квартиры клубного дома есть уникальные виды на исторический Подол, Днепр и его склоны, Труханов остров, на живописные киевские мосты с невероятной подсветкой. Отсюда видны Андреевская церковь и другие уникальные памятники архитектуры. Вокруг – вайбовые места для отдыха, кофейни и рестораны, музеи. Рядом две станции метро и фуникулер.

Ирина Михалева: Illinsky House – это два дома клубного формата премиумкласса, всего 125 квартир и коммерческие помещения на первых этажах. Это атмосферный жилой комплекс, строящийся в бурные времена.

Как для строительной компании нам важно, что это наш первый проект в столице. До сих пор мы строили в Броварах, где положительно заявили о себе как девелопере. Мы взяли очень высокую планку и зашли на столичный рынок с позиции качественной строительной компании, которая возводит дома премиального класса в лучших локациях города.

Нам очень важно создать что-то действительно стоящее, то, чем будут гордится жители Подола. Так что на нас лежала большая ответственность. Клубный дом Illinsky House возводился во время пандемии, работы продолжаются во время войны. Так что одна эта история — уже с вызовом.

Резиденты, решившие приобрести себе недвижимость в этом доме – кто они?

Ирина Михалева: Это комплекс, квартиры, в котором покупают "для себя". В основном это влюбленные в Подол киевляне — они здесь живут и не видят своей жизни где-либо еще. Часто это люди, которые живут в исторических частях других украинских городов — Одессы или Львова, — и хотят иметь второй дом уже в столице. Среди наших клиентов и многие иностранцы, среди них: этнические украинцы, бизнесмены, имеющие бизнес или работающие неподалеку, топ-менеджеры крупных иностранных компаний и диппредставительств, которые всегда любили Подол.

В Alliance Novobud приходят каждый со своей историей. Многие люди зрелого возраста — это взрослые пары, которые хотят спокойной жизни в хорошем доме, а историческое место отражает состояние их внутреннего мира. Есть люди, которые не покидали Киев в самые сложные дни, встретили войну на Подоле и искренне верят в сильную энергетику этого места. Еще кто-то добавляет к свадебным деньгам и покупает квартиру для своих детей.

Сегодня, когда проект на финальной стадии реализации, встречаем все больше финансово осведомленных покупателей, понимающих, что со временем квартиры в клубном доме Illinsky House будут только дорожать. К слову, еще есть квартиры, которые можно купить, поэтому приглашаем желающих связать свою жизнь с Подолом в офис продаж.

Кто является автором проекта клубного дома Illinsky House?

Андрей Мельник: Автором проекта является "Творческая архитектурная мастерская Андрея Пашенько". Андрей Васильевич лично разрабатывал концепт объекта и воплощал свои идеи, потому что прекрасно понимает, каким должен быть дом с точки зрения исторического ореола. Выполнена большая часть работ и объект реализована именно так, как задумал главный архитектор.

Как выбирали архитектурный стиль зданий и в чем состоят особенности комплекса?

Андрей Мельник: Два дома Illinsky House гармонично вписались в архитектурный ансамбль Подола — они объединили неоклассику с новыми веяниями и современными требованиями к жилью. Комплекс имеет стилобатную часть с внутренним озеленением и двумя уровнями паркинга – один из них подземный. Доступ к дому возможен с трех улиц, окружающих квартал. И это создает удобную среду для логистики.

В домах комплекса удобные входы и их немало. Это отсылка к тем временам, когда у каждого дома на Подоле был свой парадный вход. Например, в доме №1 есть четыре входных группы. Из каждой секции есть выход на паркинг, в стилобат, во внутренний дворик, в центральный лобби с консьерж-сервисом, который будет работать для резидентов.

Учитывая, что этажность нашего объекта низкая — всего 5-8 этажей, а каждая из секций имеет по два скоростных немецких лифта Wittur, просторные лестничные клетки — все это обеспечивает свободу передвижения без толпы и суеты.

Патио, открытый внутренний дворик, будет иметь роскошное и разнообразное в любое время года озеленение, продуманный ландшафтный дизайн с беседками для отдыха и общения. Центральным элементом патио станет величественный дуб с круговой скамейкой.

Вся территория клубного дома соответствует философии безбарьерности. Отсутствие порогов, достаточно широкие дверные проемы, кнопки вызова лифтов на удобном уровне – все это создает среду, в которой будет удобно всем.

Какие строительные материалы и украшения выбрали для проекта?

Андрей Мельник: Внутренняя отделка мест общего пользования – крупноформатная плитка и зеркала. Первый и второй этажи Набережно-Крещатицкой улицы оформили навесными вентилируемыми фасадами, облицованными натуральным камнем CALIZA CAPRI L из Испании и JURA GREY из Германии. Весь фасад утеплен экологически безопасной минеральной ватой, после чего облицован натуральным камнем, клинкерными элементами, вентилируемыми навесными фасадами из композитных панелей, а также декоративной штукатуркой и элегантной плиткой.

Чтобы дома выглядели привлекательно в темное время суток, мы позаботились о внешнем освещении фасада. Оно будет включаться по определенному алгоритму в зависимости от времени и выгодно подчеркнет отделку дома. Решение разработано известной международной светотехнической компанией Expolight.

Внутренний двор будут освещать испанские светильники с внутренней автоматизацией и программированием режима работы. В холлах устанавливают датчики движения.

Проект имеет немало видов ограждений из оцинкованной стали с последующим нанесением порошковой краски, что дает гарантию на использование не менее 50 лет, стеклянное, декоративное с внутренними элементами и тому подобное.

В Illinsky House установлены панорамные алюминиевые конструкции Reynaers Aluminium со стеклопакетами повышенной шумоизоляции. Монтаж выполнен украинскими компаниями с соблюдением всех норм и технологий поставщика и изготовителя. Кстати, хочу отметить, что на стройплощадке соблюдена высокая культура строительства, которая поэтапно контролируется в соответствии с внутренними системами норм и правил. Таким образом, мы сводим к нулю возможные ошибки и дефекты.

Слабое место Подола – парковочные места. Как в Illinsky House удалось решить эту проблему?

Ирина Михалева: Парковок в клубном доме Illinsky House больше, чем квартир. На 125 квартир есть 143 парковочных места. Также предусмотрены парковочные места для гостей – они расположены во дворе комплекса.

Второй уровень паркинга подземный, поэтому надежно защищен от паводков, подтоплений и соответствует классу дома. Помещение можно использовать как укрытие, оно вентилируемое, имеет дополнительные выходы, санузлы. На случай воздушных тревог или пожаров есть речевое оповещение резидентов.

Какие технологии, и в частности безопасность, внедрены в клубном доме Illinsky House?

Ирина Михалева: Мы реализовали немало технологий, связанных с безопасностью. Поэтому продумывали, тестировали, проводили тендеры и инвестировали в разработку уникальных систем, отвечающих требованиям будущих жильцов и уровню проекта.

Результатом кропотливой работы стало привлечение сервисной компании, предоставляющей качественный консьерж-сервис, внедрение видеодомофонии, надежной системы доступа, которая позволит разграничить доступ с коммерческими помещениями. Жители смогут попасть в свой подъезд и в жилье по карте или Face-ID. Это же касается и автомобилей — их будет различать по номеру разумная система безопасности. На территории также внедрена система охраны, видеонаблюдения на каждом этаже, в лифтовых и вокруг комплекса.

В случае отключения света мы также нашли решение, поэтому системы будут работать бесперебойно.

Поделитесь деталями организации качественного консьерж-сервиса. Как это будет работать?

Ирина Михалева: Для обеспечения исключительного консьерж-сервиса в клубном доме Illinsky House мы выбрали надежного и опытного партнера.

Компания работает с пятизвездочными отелями, имеет консьержей, прошедших сертификацию международного уровня. Это не только специалисты, которые смогут организовать доставку посылки или приобретение необходимой вещи, но и станут личными секретарями резидентов, будут мастерами по лайфстайлу менеджмента, призванного сделать их жизнь более комфортной.

Рассрочка от застройщика, скидки по полной оплате или специальные программы – на что могут рассчитывать будущие резиденты при покупке квартиры в Illinsky House?

Ирина Михалева: Мы хорошо понимаем, в какие неопределенные времена работаем: кто-то сейчас не в Украине, кто-то имеет сомнение инвестировать именно сейчас и выжидает подходящий момент. Многие наши потенциальные покупатели получают доходы в гривне, поэтому охотно откликнулись на курсовые предложения от застройщика. На количество квартир мы зафиксировали курс доллара на уровне 27 гривен. Для многих клиентов это стало решающим в намерении приобрести жилье.

Также мы предлагаем программу рассрочки – первый взнос от 10% сроком до 3 лет, а на некоторые квартиры даже до 5 лет. То есть, можно заселиться в уже готовое жилье, и в ближайшие годы оплачивать его. Многие, особенно те, которые не хотят инвестировать сразу всю сумму, принимают это предложение.

Есть и другие программы – с внесением половины суммы за жилье через год, дополнительные ценовые бонусы на паркинг, а также разные варианты рассрочек. Например, если внести 20% суммы за квартиру, в ближайшие годы можно будет платить сдачу по фиксированной цене, без удорожания.

Мы активно сотрудничаем с банками. Кто будет желать воспользоваться кредитным предложением, вскоре сможет принять программу Сбербанка для готового жилья.

Ко Дню Независимости Украины мы подготовили программу "Независимые 32". По условиям клиент вносит 32% средств от стоимости жилья, а дальше 32 месяца действует рассрочка без удорожания. Получив готовое жилье, остальную сумму можно оплатить равными частями.

Исследовав статистику бракосочетаний в столице, мы решили поддержать молодоженов, которые заключили брак в 2023 году. Для них была разработана специальная программа, в которой действуют несколько опций — от льготных рассрочек и до специальных ценовых предложений.

Когда планируется сдача в эксплуатацию клубного дома Illinsky House?

Андрей Мельник: Ввод в эксплуатацию запланирован на III-IV квартал этого года. Сейчас мы находимся на финальном этапе завершения фасадных работ, внутренняя отделка выполнена на 99%, продолжаются работы по уборке помещений и пусконаладке систем инженерии.

Следует отметить, что у нас центральное водоснабжение и отопление с тепловым пунктом городских сетей на территории комплекса, центральное энергоснабжение с возможностью электрификации паркомест. Система диспетчеризации, дымоудаления, очистки воздуха в местах общего и лифтовых — все выполнено в соответствии с действующими нормами.

По словам покупателей, планировки наших квартир настолько удачные, удобные и комфортные, что не нуждаются в перепланировке. Это показала также фокус-группа из представителей нашей целевой аудитории.

Мы ответственно и сознательно относимся к работе над клубным домом Illinsky House, видим его на многих фотографиях Киева. Он отлично просматривается со всех окрестных мостов. Из-за того, что все внимание приковано к Украине, фотографии с нашим проектом попали в новостные ленты Washington Post, New York Times, а мы смогли оценить другими глазами наш качественный, гармоничный и необычайный Illinsky House.

Лицензия ГАСИУ регистрационная запись 2013050420, выдана 10.05.18 г. Разрешение ГАСИУ на выполнение строительных работ № ІУ 113191091251 от 19.04.19 г. Изменения к разрешению ГАСИУ на выполнение строительных работ № ІУ 123193462240 от 12.12.19 г. Договор купли-продажи долей в праве собственности земельного участка от 03.12.19 г. Договор купли-продажи долей в праве собственности земельного участка от 19.11.20 г. Договор купли-продажи долей в праве собственности земельного участка от 05.02.21 г. Договор купли-продажи долей в праве собственности земельного участка от 30.07.21 г. Государственный Акт на право собственности на земельный участок серии КВ №132472 от 14.09.05 г.