Нова окраса Подолу: восени у Києві завершать будівництво клубного будинку Illinsky House

Амбітний житловий проєкт розвиває досвідчений девелопер Alliance Novobud, відомий тривалою успішною роботою в Київській агломерації, зокрема в її найбільшому місті — Броварах. Клубний будинок Illinsky House стане першим проєктом, реалізованим компанією у столиці.

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Ще трохи — і на Подолі, в низинній частині історичного центра Києва, завершать об’єкт, який уже називають окрасою цього місця. Він чудово впишеться у краєвид столиці з її історичними пам’ятками, і на листівки, які будуть переглядати і 50, і 100 років по тому. Новобудова, яка зводиться під час війни як символ незламності й поваги, нова окраса Подолу — клубний будинок Illinsky House.

Про відповідальну та якісну роботу в непевні часи, про особливості та візію знакового для девелопера проєкту говоримо з Андрієм Мельником, генеральним менеджером будівельних проєктів та Іриною Міхальовою, директоркою з маркетингу Alliance Novobud.

Клубний будинок Illinsky House зводиться в розкішній та знаковій історичній локації Києва. Які виклики перед девелопером вона поставила?

Андрій Мельник: Illinsky House — це не просто знаковий для нашої компанії проєкт, це ще й величезна відповідальність та іспит на професійність. Будувати в історичній місцевості завжди непросто, адже будмайданчик оточений виколисаною віками унікальною забудовою, важливими культурними пам’ятками. Наприклад, поряд з нашим проєктом Свято-Іллінська церква, Києво-Могилянська академія, відреставрована будівля Річкового вокзалу та багато інших. Загалом це надзвичайно популярне туристичне і завжди людне місце.

Розробляючи проєкт, ми розуміли, що нова будівля має гармонійно вписатися в канву місцевості, зберегти її автентичний вигляд. Для досягнення цієї мети обрали архітектуру в стилі неокласики, натуральні та коштовні будівельні матеріали для оздоблення, низьку поверховість. Завдяки цьому ми будуємо сучасний об’єкт, але з лоском старовини.

Поділ віддячує за наші старання сповна — кожна квартира клубного будинку має унікальні краєвиди на історичний Поділ, Дніпро та його схили, Труханів острів, на мальовничі київські мости із неймовірним підсвіченням. Звідси видно Андріївську церкву та інші унікальні пам’ятки архітектури. Навколо — вайбові місця для відпочинку, кав’ярні та ресторани, музеї. Поряд дві станції метро та фунікулер.

Ірина Міхальова: Illinsky House — це два будинки клубного формату преміумкласу, лише 125 квартир та комерційні приміщення на перших поверхах. Це атмосферний житловий комплекс, який будується у буремні часи.

Як для будівельної компанії, нам важливо, що це наш перший проєкт у столиці. Досі ми будували у Броварах, де позитивно заявили про себе як про девелопера. Тож ми взяли дуже високу планку й зайшли на столичний ринок із позиції якісної будівельної компанії, яка зводить будинки преміального класу в кращих локаціях міста.

Нам дуже важливо створити щось справді вартісне, чим пишатимуться мешканці Подолу. Тож на нас лежала велика відповідальність. Клубний будинок Illinsky House зводився під час пандемії, роботи тривають під час війни. Тож уже сама ця історія — з викликом.

Резиденти, які вирішили придбати для себе нерухомість у цьому будинку — хто вони?

Ірина Міхальова: Це комплекс, квартири у якому купують "для себе". Здебільшого це закохані у Поділ кияни — вони тут живуть і не бачать свого життя деінде. Часто це люди, які мешкали в історичних частинах інших українських міст — Одеси або Львова, — і хочуть мати другий дім уже в столиці. Серед наших клієнтів й чимало іноземців, серед них: етнічні українці, бізнесмени, які мають бізнес чи працюють неподалік, топменеджери великих іноземних компаній та диппредставництв, які завжди любили Поділ.

В Alliance Novobud приходять кожен зі своєю історією. Чимало людей зрілого віку — це дорослі пари, які хочуть спокійного життя в гарній оселі, а історичне місце відображає стан їхнього внутрішнього світу. Є люди, які не покидали Київ у найскладніші його дні, зустріли війну на Подолі й щиро вірять у сильну енергетику цього місця. Ще хтось докладає до весільних грошей та купує помешкання для своїх нащадків.

Сьогодні, коли проєкт на фінальній стадії реалізації, зустрічаємо все більше фінансово обізнаних покупців, які розуміють, що з часом квартири у клубному будинку Illinsky House лише дорожчатимуть. До слова, ще є квартири, які можна купити, тож запрошуємо охочих пов’язати своє життя з Подолом в офіс продажу.

Хто є автором проєкту клубного будинку Illinsky House?

Андрій Мельник: Автором проєкту є "Творча архітектурна майстерня Андрія Пашенька". Андрій Васильович особисто розробляв концепт об’єкта й втілював свої ідеї, бо чудово розуміє, яким має бути будинок із точки зору історичного ореолу. Виконано більшу частину робіт й об’єкт реалізували саме так, як задумав головний архітектор.

Як обирали архітектурний стиль будинків і в чому полягають особливості комплексу?

Андрій Мельник: Два будинки Illinsky House гармонійно вписалися в архітектурний ансамбль Подолу — вони поєднали неокласику із новими віяннями та сучасними вимогами до житла. Комплекс має стилобатну частину із внутрішнім озелененням та двома рівнями паркінгу — один із них підземний. Доступ до будинку можливий з трьох вулиць, котрі оточують квартал. І це створює комфортне середовище для логістики.

У будинках комплексу зручні входи, і їх чимало. Це відсилка до тих часів, коли кожен дім на Подолі мав свій парадний вхід. Наприклад, у будинку №1 є чотири вхідні групи. З кожної секції є вихід на паркінг, до стилобату, у внутрішній дворик, до центрального лобі з консьєрж-сервісом, який буде працювати для резидентів.

Зважаючи на те, що поверховість нашого об'єкта низька — лише 5-8 поверхів, а кожна із секцій має по два швидкісні німецькі ліфти Wittur, просторі сходові клітини, — усе це забезпечує свободу пересування без натовпу та метушні.

Патіо, відкритий внутрішній дворик, матиме розкішне й різноманітне у кожну пору року озеленення, продуманий ландшафтний дизайн з альтанками для відпочинку й спілкування. Центральним елементом патіо стане величний дуб з круговою лавою.

Уся територія клубного будинку відповідає філософії безбар'єрності. Відсутність порогів, достатньо широкі двірні отвори, кнопки виклику ліфтів на комфортному рівні — все це створює середовище, у якому буде комфортно всім.

Які будівельні матеріали й оздоблення вибрали для проєкту?

Андрій Мельник: Внутрішнє оздоблення місць загального користування — великоформатні кахлі та дзеркала. Перший та другий поверхи з боку Набережно-Хрещатицької вулиці оформили навісними вентильованими фасадами, облицьованими натуральним каменем CALIZA CAPRI L з Іспанії та JURA GREY з Німеччини. Увесь фасад утеплений екологічно безпечною мінеральною ватою, після чого облицьований натуральним каменем, клінкерними елементами, навісними вентильованими фасадами із композитних панелей, а також декоративним тинькуванням та елегантною плиткою.

Аби будинки мали привабливий вигляд у темний час доби, ми подбали про зовнішнє освітлення фасаду. Воно вмикатиметься за певним алгоритмом залежно від часу й вигідно підкреслить оздоблення будинку. Рішення розроблене відомою міжнародною світлотехнічною компанією Expolight.

Внутрішній двір освітлюватимуть іспанські світильники з внутрішньою автоматизацією і програмуванням режиму роботи. У холах встановлюють датчики руху.

Проєкт має чимало видів огороджень — з оцинкованої сталі з подальшим нанесенням порошкової фарби, що дає гарантію на використання не менше 50 років, скляне, декоративне із внутрішніми елементами тощо.

В Illinsky House встановлені панорамні алюмінієві конструкції Reynaers Aluminium зі склопакетами підвищеної шумоізоляції. Монтаж виконаний українськими компаніями із дотриманням усіх норм й технологій постачальника та виробника. Принагідно хочу зазначити, що на будмайданчику дотримана висока культура будівництва, котра поетапно контролюється згідно із внутрішніми системами норм та правил. Таким чином ми зводимо до нуля можливі помилки та дефекти.

Слабке місце Подолу — паркувальні місця. Як в Illinsky House вдалося розв’язали цю проблему?

Ірина Міхальова: Паркомісць у клубному будинку Illinsky House більше, аніж квартир. На 125 помешкань маємо 143 паркувальних місця. Також передбачені паркувальні місця для гостей — вони розташовані у дворі комплексу.

Другий рівень паркінгу підземний, тому він надійно захищений від паводків, підтоплень та відповідає класу будинку. Приміщення можна використовувати як укриття, воно вентильоване, має додаткові виходи, санвузли. На випадок повітряних тривог або пожеж маємо мовне оповіщення резидентів.

Які технології, й зокрема безпекові, впроваджено в клубному будинку Illinsky House?

Ірина Міхальова: Ми реалізували чимало технологій, пов’язаних із безпекою. Тож продумували, тестували, проводили тендери й інвестували в розробку унікальних систем, котрі б відповідали вимогам майбутніх мешканців та рівню проєкту.

Результатом кропіткої роботи стало залучення сервісної компанії, яка надаватиме якісний консьєрж-сервіс, впровадження відеодомофонії, надійної системи доступу, яка дозволить розмежувати доступ з комерційними приміщеннями. Мешканці зможуть потрапити у свій під’їзд та в житло за карткою або ж Face-ID. Те ж саме стосуватиметься й автомобілів — їх розрізнятиме за номером розумна система безпеки. На території також впроваджена система охорони, відеоспостереження на кожному поверсі, у ліфтових та навколо комплексу.

На випадок відключення світла ми також знайшли рішення, тож системи працюватимуть безперебійно.

Поділіться деталями організації якісного консьєрж-сервісу. Як це працюватиме?

Ірина Міхальова: Для забезпечення виняткового консьєрж-сервісу в клубному будинку Illinsky House, ми обрали надійного та досвідченого партнера.

Компанія працює із п’ятизірковими готелями, має консьєржів, які пройшли сертифікацію міжнародного рівня. Це не лише фахівці, які зможуть організувати доставлення посилки чи придбання необхідної речі, але й стануть особистими секретарями наших резидентів, будуть майстрами із лайфстайл менеджменту, покликаного зробити їхнє життя комфортнішим.

Розтермінування від забудовника, знижки за повної оплати або спеціальні програми — на що можуть розраховувати майбутні резиденти під час придбання квартири в Illinsky House?

Ірина Міхальова: Ми добре розуміємо, в які непевні часи працюємо: хтось зараз не в Україні, хтось має пересторогу інвестувати саме зараз й вичікує слушного моменту. Чимало наших потенційних покупців отримують доходи у гривні, тож охоче відгукнулися на курсові пропозиції від забудовника. На певну кількість квартир ми зафіксували курс долара на рівні 27 гривень. Для багатьох клієнтів це стало вирішальним у намірі придбати житло.

Також ми пропонуємо програму розтермінування — з першим внесок від 10% на строк до 3 років, а на деякі квартири навіть до 5 років. Тобто, можна заселитися в уже готове помешкання, і ще протягом найближчих років сплачувати за нього. Чимало людей, особливо тих, які не хочуть інвестувати одразу всю суму, пристають на цю пропозицію.

Є й інші програми — із внесенням половини суми за житло через рік, додаткові цінові бонуси на паркінг, а також різні варіанти розтермінувань. Наприклад, якщо внести 20% суми за квартиру, у найближчі роки можна буде платити решту за фіксованою ціною, без дорожчання.

Ми активно співпрацюємо з банками. Хто матиме бажання скористатися кредитною пропозицією, невдовзі зможе пристати на програму Ощадбанку для готового житла.

До Дня Незалежності України ми підготували програму "Незалежні 32". За умовами, клієнт вносить 32% коштів від вартості житла, а далі 32 місяці діє розтермінування без дорожчання. Отримавши готове житло, решту суми можна сплатити рівними частинами.

Дослідивши статистику одружень у столиці, ми вирішили підтримати молодят, які уклали чи укладуть шлюб у 2023 році. Для них розробили спеціальну програму, в якій діють кілька опцій — від пільгових розтермінувань й до спеціальних цінових пропозицій.

Коли планується здача в експлуатацію клубного будинку Illinsky House?

Андрій Мельник: Введення в експлуатацію заплановане на III-IV квартал цього року. Нині ми знаходимося на фінальному етапі завершення фасадних робіт, внутрішнє оздоблення виконане на 99%, тривають роботи з прибирання приміщень та пусконалагодження систем інженерії.

Варто зазначити, що у нас центральне водозабезпечення та опалення з тепловим пунктом міських мереж на території комплексу, центральне енергопостачання з можливістю електрифікації паркомісць. Система диспетчеризації, димовидалення, очищення повітря у місцях загального користування й ліфтових — все виконано згідно з чинними нормами.

За словами покупців, планування наших квартир настільки вдалі, зручні й комфортні, що не потребують жодного перепланування. Це засвідчила також фокус-група із представників нашої цільової аудиторії.

Ми відповідально та свідомо ставимося до роботи над клубним будинком Illinsky House, адже бачимо його на багатьох світлинах Києва. Він чудово проглядається з усіх навколишніх мостів. Через те, що вся увага нині прикута до України, світлини з нашим проєктом потрапили у новинні стрічки Washington Post, New York Times, а ми змогли оцінити іншими очима наш якісний, гармонійний та надзвичайний Illinsky House.

Ліцензія ДАБІУ реєстраційний запис 2013050420, видана 10.05.18 р. Дозвіл ДАБІУ на виконання будівельних робіт № ІУ 113191091251 від 19.04.19 р. Зміни до дозволу ДАБІУ на виконання будівельних робіт № ІУ 123193462240 від 12.12.19 р. Договір купівлі-продажу часток у праві власності земельної ділянки від 03.12.19 р. Договір купівлі-продажу часток у праві власності земельної ділянки від 19.11.20 р. Договір купівлі-продажу часток у праві власності земельної ділянки від 05.02.21 р. Договір купівлі-продажу часток у праві власності земельної ділянки від 30.07.21 р. Державний Акт на право власності на земельну ділянку серії КВ №132472 від 14.09.05 р.