На Черниговщине авто полицейского подорвалось на мине: муж и жена погибли, дети ранены (фото)

По данным журналистов, происшествие имело место в районе Голубых озер, недалеко от Беларуси. На фото видно, что в этом районе стоят знаки, предупреждающие о минной опасности.

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В результате подрыва автомобиля на мине в Черниговской области погибли супруги — мужчина, служивший в патрульной полиции, и его жена. Двое их детей были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черниговской области.

Трагическое событие произошло около 19:00 в понедельник, 28 августа. Согласно информации полицейских, подорвавшийся автомобиль был обнаружен на лесной дороге. Очевидцы проинформировали правоохранительные органы о взрыве, в то время как дети погибших супругов уже находились в госпитале.

К месту инцидента незамедлительно прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

В результате предварительного анализа событий стало известно, что гражданский автомобиль подорвался на мине. Взрыв привел к возгоранию транспортного средства, в результате чего мужчина и женщина погибли от ожогов. Двое малолетних детей получили различные травмы.

Также установлено, что за рулем автомобиля находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проводить расследование для установления полных обстоятельств этой трагедии.

Согласно информации издания "Суспільне", инцидент произошел в районе Голубых озер, расположенных возле села Олешня, близко к границе с Беларусью.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Фотографии с места происшествия показывают, что в этом районе стоят знаки, предупреждающие о минной опасности.

Напомним, 28 августа в румынском городе Нэводари автобус с гражданами Украины попал в масштабное ДТП. В результате происшествия пострадали 15 человек, 8 из них были госпитализированы.

Напомним также, 28 августа в Киеве, близ станции метро "Академгородок", произошло крупное ДТП. На перекрестке столкнулись четыре автомобиля общей стоимостью свыше 200 000 долларов.