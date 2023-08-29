Миллионы гривен на уклонистах: СБУ разоблачила главу ЦПАУ на Черниговщине (фото)

Нарушителям в случае доказательства вины грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Related video

Представители Службы безопасности ликвидировали в Черниговской области преступную группу, которая привлекла руководительницу ЦПАУ к незаконным действиям. Нарушители "заработали" на уклонистах миллионы гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководительница одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) оказалась организатором сделки. Она привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников.

Они "помогали" мужчинам избежать мобилизации в ряды украинской армии за сумму от 2,5 тысяч долларов. Это происходило на основании фиктивных справок для военнослужащих, которые получают разрешение на выезд в другие государства.

Нарушители "заработали" на мобилизации в Украине в условиях войны почти 4 млн гривен. Для "неместных" клиентов чиновница ЦПАУ лично занималась вопросами по изменению адреса регистрации. Это было необходимо, поскольку тех, кто уклоняется можно было поставить на учет, а затем "списать" именно через местный ТЦК и СП.

Двое ее сообщников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников. Они действовали как посредники для передачи средств за коррупционные "услуги". Нарушителям грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Во время обысков обнаружены наличные, полученные преступным путем, фальшивые справки из ТЦК и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности. Решается вопрос об объявлении еще одного фигуранта в международный розыск.

Напомним, 15 августа на Житомирщине задержали председателя ВЛК. По информации правоохранителей, цена "услуг" для уклонистов составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов.