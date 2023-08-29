Мільйони гривень на ухилянтах: СБУ викрила очільницю ЦНАПу на Чернігівщині (фото)

Порушникам у разі доведення вини загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Представники Служби безпеки ліквідували у Чернігівській області злочину групу, яка залучила очільницю ЦНАПу до незаконних дій. Порушники "заробили" на ухилянтах мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) виявилася організаторкою оборудки. Вона залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

Вони "допомагали" чоловікам уникнути мобілізації до лав українського війська за суму від 2,5 тисяч доларів. Це відбувалося на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які отримують дозвіл на виїзд до інших держав.

Порушники "заробили" на мобілізації в Україні в умовах війни майже 4 млн гривень. Для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями стосовно зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, оскільки тих, хто ухиляється можна було поставити на облік, а потім "списати" саме через місцевий ТЦК та СП.

Двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників. Вони діяли як посередники для передачі коштів за корупційні "послуги". Порушникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Під час обушків виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, фальшиві довідки з ТЦК та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення ще одного фігуранта у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 15 серпня на Житомирщині затримали голову ВЛК. За інформацією правоохоронців, ціна "послуг" для ухилянтів складала від 2,5 до 5 тисяч доларів.