Погода в Украине: где до конца недели дожди сменят 30-градусную жару (карта)

В последние летние дни ожидается жаркая погода, однако не во всех областях. Ближе к первым числам сентября температура воздуха снизится до комфортной, говорят синоптики.

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Последние дни лета 2023 года запомнятся украинцам аномальной жаркой погодой, однако в ближайшие несколько дней она может измениться. Фокус рассказал, чего ожидать до конца недели.

Укргидрометрцентр прогнозирует, что 30 августа погода ухудшится лишь в западной части Украины. Там пройдут проливные дожди и температура воздуха днем составит от 22 до 28 градусов тепла. В Житомирской области ожидается днем до 32 градусов тепла, но при этом также пройдут дожди.

Какой будет погода в Украине на этой неделе Фото: Укргидрометцентр

Это подтвердила и синоптик Наталка Диденко в социальной сети Facebook.

"В западных областях наконец-то снизится температура воздуха до милосердной, +24+28 градусов. Это не просто так, а дожди помогут. Именно в этой части Украины пойдут дожди, загремит и кое-где ожидаются завтра сильные ливни, шквалы и даже град", — говорится в сообщении.

В остальных же областях ожидается жара, хоть и в восточной части она будет не такой сильной.

Отдельно синоптик отметила, что похолодание придет в начале сентября.

31 августа. Последний день лета будет дождливым уже для большей части страны. В основном речь идет о правобережной части Украины, где практически в каждом регионе ожидаются осадки. Средняя температура воздуха в этот день составит +29…+31°. На востоке и юге осадков не ожидается, будет сухая и жаркая погода в течении дня.

Какой будет погода в Украине на этой неделе Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 1 сентября дожди переместятся в восточные и южные регионы страны, но при этом температура воздуха будет сохраняться на уровне 30 градусов тепла.

Во остальных областях будет преобладать солнечная погода. Средняя температура воздуха в этот день составит +25…+27°.

Какой будет погода в Украине на этой неделе Фото: Укргидрометцентр

В первую субботу осени средняя температура воздуха чуть повысится — 26-28 градусов тепла. Осадки вновь попрощаются с территорией Украины и будет преобладать солнечная погода, порой облачно.

Какой будет погода в Украине на этой неделе Фото: Укргидрометцентр

3 сентября существенно ничего не изменится, кроме западных областей. Туда снова придут осадки и грозы.

Какой будет погода в Украине на этой неделе Фото: Укргидрометцентр

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