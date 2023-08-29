Погода в Україні: де до кінця тижня дощі змінять 30-градусну спеку (карта)

В останні літні дні очікується спекотна погода, проте не у всіх областях. Ближче до перших чисел вересня температура повітря знизиться до комфортної, кажуть синоптики.

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Останні дні літа 2023 року запам'ятаються українцям аномальною спекотною погодою, проте в найближчі кілька днів вона може змінитися. Фокус розповів, чого очікувати до кінця тижня.

Укргідрометцентр прогнозує, що 30 серпня погода погіршиться лише в західній частині України. Там пройдуть проливні дощі і температура повітря вдень становитиме від 22 до 28 градусів тепла. У Житомирській області очікується вдень до 32 градусів тепла, але при цьому також пройдуть дощі.

Якою буде погода в Україні цього тижня Фото: Укргідрометцентр

Це підтвердила і синоптик Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

"У західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, +24+28 градусів. Це не просто так, а дощі допоможуть. Саме в цій частині України підуть дощі, загримить і подекуди очікуються завтра сильні зливи, шквали та навіть град", — ідеться в повідомленні.

В інших же областях очікується спека, хоч і в східній частині вона буде не такою сильною.

Окремо синоптик зазначила, що похолодання прийде на початку вересня.

31 серпня. Останній день літа буде дощовим уже для більшої частини країни. Переважно йдеться про правобережну частину України, де практично в кожному регіоні очікуються опади. Середня температура повітря цього дня становитиме +29...+31°. На сході та півдні опадів не очікується, буде суха і спекотна погода протягом дня.

Якою буде погода в Україні цього тижня Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 1 вересня дощі перемістяться у східні та південні регіони країни, але водночас температура повітря зберігатиметься на рівні 30 градусів тепла.

В інших областях переважатиме сонячна погода. Середня температура повітря цього дня становитиме +25...+27°.

Якою буде погода в Україні цього тижня Фото: Укргідрометцентр

У першу суботу осені середня температура повітря трохи підвищиться — 26-28 градусів тепла. Опади знову попрощаються з територією України і переважатиме сонячна погода, часом хмарно.

Якою буде погода в Україні цього тижня Фото: Укргідрометцентр

3 вересня суттєво нічого не зміниться, крім західних областей. Туди знову прийдуть опади та грози.

Якою буде погода в Україні цього тижня Фото: Укргідрометцентр

Раніше Фокус повідомляв, як охолодити квартиру, не використовуючи кондиціонер. Дослідники попереджають, що спекотна погода, з якою людство зіткнулося у 2023 році, лише посилюватиметься, а тому варто потурбуватися про те, як охолодити наші будинки.