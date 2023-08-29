Вместо кондиционера: на Ивано-Франковщине прошел дождь с градом, который повалил деревья (фото)
Западные области Украины пострадали от шквала с градом. Градины засыпали зеленую траву, как снегом, а ветер свалил деревья, высотой два десятка метров.
29 августа в нескольких районах Ивано-Франковской области прошел дождь со шквальным дождем и градом. Местные жители опубликовали кадры с последствиями действия стихии: поваленные деревья и поля, засыпанные градинами, диаметром около сантиметра. Об этом пишут в Telegram-канале "Ивано-Франковск 24/7".
В сообщениях перечисляют районы, где бушевала стихия. В частности, речь идет о селе Глыбовка, Богородчанском районе, Калуше. Областной центр дождь с градом, похоже, обошел.
На видео с места событий видно, как местность засыпало сантиметровыми градинами. Кое-где они плотным слоем полностью покрыли зеленую траву.
Кроме града, местность пострадала от сильного ветра. Об этом свидетельствуют стволы деревьев, которые попадали на землю.
Некоторые стволы упали на шоссе с активным движением машин. Спасатели прибыли на место событий и уже освободили проезд — распилили ствол на части и отодвинули на обочину.
Между тем на портале погоды информируют, что дождь с градом движется в направлении западной границы Украины. В частности, по состоянию на 21 час. эпицентр стихии — где-то на Львовщине.
Тем временем в Украине бьются рекорды по жаре. В течение последних нескольких дней температура держится на отметке 35 градусов днем и 26 градусов ночью. Синоптики прогнозируют, что к концу недели будет становиться прохладнее: в Киеве 1 сентября температура упадет до 26 градусов днем и возможны грозы.
Укргидрометцентр также предупредил об угрозе в западных регионах. В частности, указывает, что 30 августа там будут град и шквалы, а скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Подобные условия соответствуют І уровню опасности — то есть угроза остается потенциальной.
Напоминаем, 23 августа украинские синоптики предупредили, что до конца августа в Украине температура воздуха будет держаться на уровне 40 градусов. Также они отметили, что в подобной погоде нет ничего необычного: "это традиционно для августа", — говорится в сообщении.
Тем временем погодные условия полностью соответствуют прогнозам, опубликованным Фокусом. В частности, украинцев предупредили о"погодных качелях": резкой смене жары на дождь.