Замість кондиціонера: на Івано-Франківщині пройшов дощ з градом, який повалив дерева (фото)

Західні області України постраждали від шквалу з градом. Градини засипали зелену траву, наче снігом, а вітер звалив дерева, висотою зо два десятки метрів.

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29 серпня у кількох районах Івано-Франківської області пройшов дощ зі шквальним дощем та градом. Місцеві жителі опублікували кадри з наслідками дії стихії: повалені дерева та поля, засипані градинами, діаметром близько сантиметра. Про це пишуть у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

У дописах перелічують райони, де бушувала стихія. Зокрема, ідеться про село Глибівку, Богородчанський район, Калуш. Обласний центр дощ з градом, схоже, обійшов.

На відео з місця подій видно, як місцевість засипало сантиметровими градинами. Подекуди вони щільним шаром повністю вкрили зелену траву.

Івано-Франкіська область - град у серпні Фото: Telegram / Івано-Франківськ 24/7 Івано-Франкіська область - шар градин на траві Фото: Telegram / Івано-Франківськ 24/7

Крім граду, місцевість постраждала від сильного вітру. Про це свідчать стовбури дерев, які попадали на землю.

Івано-Франкіська область - результат впливу стихії Івано-Франкіська область - падіння дерев

Деякі стовбури упали на шосе з активним рухом машин. Рятувальники прибули на місце подій та вже звільнили проїзд — розпиляли стовбур на частини і відсунули на обочину.

Івано-Франкіська область - падіння дерева на шосе Івано-Франкіська область - дії рятувальників

Між тим на порталі погоди інформують, що дощ з градом рухається у напрямку західного кордону України. Зокрема, станом на 21 год. епіцентр стихії — десь на Львівщині.

Напрямок переміщення грозового фронту - 29 серпня 2023 року Фото: ventusky.com

Тим часом в Україні б'ються рекорди по спеці. Протягом останніх кількох днів температура тримається на позначці 35 градусів вдень та 26 градусів вночі. Синоптики прогнозують, що до кінця тижні ставатиме прохолодніше: у Києві 1 вересня температура впаде до 26 градусів вдень і можливі грози.

Прогноз погоди на 29 серпня-3 вересня 2023 року Фото: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр також попередив про загрозу у західних регіонах. Зокрема, вказує, що 30 серпня там будуть град і шквали, а швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с. Подібні умови відповідають І рівню небезпеки — тобто загроза лишається потенційною.

Нагадуємо, 23 серпня українські синоптики попередили, що до кінця серпня в Україні температура повітря триматиметься на рівні 40 градусів. Також вони наголосили, що у подібній погоді немає нічого незвичного: "це традиційно для серпня", — ідеться у повідомленні.

Тим часом погодні умови повністю відповідають прогнозам, опублікованим Фокусом. Зокрема, українців попередили про "погодні гойдалки": різку зміну спеки на дощ.