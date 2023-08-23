Україну накриє спека майже до +40 градусів: якою буде погода наприкінці серпня (карта)

Найближчими днями в Україні очікується поступове похолодання, яке, за прогнозом синоптика, зміниться на спеку до +38 градусів вже цього тижня.

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Україну накриє ще одна хвиля спеки в серпні. Про це повідомив український синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

"Чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях", — сказав синоптик.

Кібальчич зазначив, що новий період спеки варто очікувати з 26 серпня, він триватиме до кінця місяця. Зокрема, підвищення температури повітря відбудеться через надходження субтропічної повітряної маси з боку Туреччини та країн Балканського півострова. Тоді як в західних областях прогнозує сильніші дощі.

26-27 серпня температура повітря вночі буде від +14 до +19 градусів, а вдень від 26 до 31 градусу тепла. У південних та південно-західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +21, вдень — від +28 до +33 градусів.

Прогноз погоди на 26 серпня Прогноз погоди на 27 серпня

Ще більша спека очікується в Україні протягом 28-30 серпня, тоді температура повітря вночі прогріється до +17 +22 градусів, а вдень буде від +30 до +35 градусів, на півдні — до +38.

Ігор Кібальчич зауважив, що подібний характер погоди є типом для серпня, він спостерігається в Україні майже щороку.

Тоді як найближчими днями до України прийде поступове похолодання через зміну повітряних потоків на північно-західні, розповів синоптик. Зокрема, ночі стануть свіжішими, а денні температурні показники будуть близькими до норми.

Протягом 24-25 серпня температура повітря впаде на 2-4 градуси. Вночі повітря прогріється лише до +10 +15 градусів, у північних та північно-західних областях місцями буде від +8 до +9 градусів. Вдень очікується від +20 до +25 градусів, на півдні та в Криму вночі буде від +14 до +19, а вдень від +25 до +30. У більшості областей України опадів не буде.

Прогноз погоди на 24 серпня Прогноз погоди на 25 серпня

Нагадаємо, в липні Європу накрила спека до понад 40 градусів тепла. Через спеку, за даними Європейської туристичної комісії, кількість людей, які планували поїхати до Середземноморського регіону в період з червня по листопад, впала на 10% у порівнянні з минулим роком.