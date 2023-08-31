"Убили при вручении повестки": росСМИ распространяют фейки про инцидент со стрельбой в Днепре

В Центре стратегических коммуникаций напоминают, что правоохранитель применил табельное оружие после того, как пассажир Jaguar начал избивать патрульную. Более того, росСМИ не предоставили никаких доказательств того, что стрельба произошла из-за отказа принять повестку в ТЦК.

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Российские паблики активно распространяют новость о том, что полицейский в Днепре применил оружие якобы во время вручения повестки. Однако это фейк. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В российских социальных сетях и СМИ распространяют информацию о том, что полицейский в городе Днепр убил пассажира автомобиля во время вручения повестки в ТЦК и СП. Однако следует отметить, что данная информация не соответствует действительности и представляет собой дезинформацию.

В источнике отмечают, что правдой является то, что событие произошло 29 августа на проспекте Ивана Мазепы. Двое патрульных полицейских остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке. Однако во время разговора между парой в авто и стражами порядка вспыхнул конфликт, во время которого мужчина напал на патрульную – тогда ее коллега применил против нападающего табельное оружие.

Что известно о стрельбе в Днепре

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно известно, что патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль, пассажир или водитель которого вел себя агрессивно и имел признаки опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Патрульные начали преследовать авто, а остановить водителя удалось только по адресу проспект Мазепы, 32.

Во время разговора женщина и мужчина в авто отказывались выполнять требования правоохранителей и даже намеревались уехать. Далее водитель начал оскорблять и угрожать полицейской, а затем полез с кулаками на патрульного и ударил его напарницу. После этого 21-летний патрульный открыл огонь по нарушителю. Мужчина погиб на месте.

Немного позже правоохранители показали видео с нагрудных камер патрульных, вступивших в конфликт с пассажирами "Ягуара" в Днепре.