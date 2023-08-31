В конференции Bitcoin Amsterdam примет участие член парламента Нидерландов Том ван Ламоен, — Сергей Тронь

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На конференции Bitcoin Amsterdam, которая пройдет 12–14 октября в столице Нидерландов, выступит создатель биткоин-фракции и член Либертарианской партии Нидерландов Том ван Ламоен. Об этом в своей колонке на профильном сайте Crypto Daily написал один из партнеров мероприятия, владелец компании White Rock Management Сергей Тронь.

"Знаковое событие этой осени — конференция Bitcoin Amsterdam, которая пройдет с 12 по 14 октября в столице Нидерландов. Полагаю, что особенно присутствующих сможет заинтересовать основатель биткоин-фракции и член Либертарианской партии Нидерландов Том ван Ламоен. В парламенте своей страны он занимается вопросами экономики, финансов, налогообложения и поддерживает развитие крипторынка, его считают серьезным криптоактивистом. По его словам, биткоин — это цифровое либертарианство", — пишет автор блога.

Сергей Тронь отмечает, что в европейском политическом истеблишменте растет интерес к криптовалютам.

"Премьер-министр и министр финансов Лихтенштейна Даниэль Риш в этом году уже неоднократно заявлял о необходимости полной легализации биткоина в своей стране, и обещал, что криптовалюту будут использовать для оплаты государственных услуг. А еще допускал инвестирование в Bitcoin части валютного резерва государства, который сейчас составляет 2,2 млрд швейцарских франков (2,5-летний госбюджет Лихтенштейна). А в Польше, например, сторонником криптовалют является Ярослав Говин из правоцентристской партии "Согласие", ранее известной как "Польша вместе". Говин был заместителем премьер-министра, а также членом парламента, и подчеркивал потенциал крипты и других финансовых новаций", — отмечает владелец компании White Rock Management.

По его словам, тема поддержки развития индустрии цифровых активов является одной из самых обсуждаемых в Сенате США.

"Нельзя забыть и об американке Синтии Луммис — сенаторе США от штата Вайоминг, с которой я имел честь обсуждать перспективы развития отрасли и которая давно поддерживает развитие криптовалют. Первый свой биткоин купила еще в 2013 году. Много раз поддерживала законы, расширяющие использование крипты в Соединенных Штатах, два года назад запускала сенатскую группу по финансовым инновациям, а сейчас входит в банковский комитет Сената", — считает криптоинвестор.

Владелец компании White Rock Management называет и одного из самых известных политиков, которые поддерживают легализацию биткоина.

"Еще ранее СМИ писали о покупке кандидатом в президенты США от Демократической партии Робертом Ф. Кеннеди-младшим 14 биткоинов для своих детей — по 2 каждому. Прогрессивный политик, которого многие открыто называют криптоактивистом после его впечатляющего выступления на криптоконференции в Майями в мае-2023. Кеннеди публично называл Bitcoin твердой валютой и ставил его в один ряд с серебром, золотом, платиной. Отмечая, что он способен поддержать американский доллар и открыть новый этап финансовой стабильности мира и процветания страны. Поддержка политиков очень важна, она способствует развитию крипторынка и его повсеместной легализации. Полагаю, Роберт Ф. Кеннеди будет прав, в конечном итоге эта поддержка поможет спасти и классический финансовый рынок", — резюмирует Сергей Тронь.

Напомним, конференция Bitcoin Amsterdam пройдет в столице Нидерландов с 12 по 14 октября 2023 года. На ивенте соберутся биткоинеры всех возрастов и уровней, это станет крупнейшим событием в Европе, посвященным Биткоину и сформировавшейся вокруг него индустрии. В частности, здесь выступят многие известные лидеры мнений, среди которых соучредитель и CEO Blockstream Адам Бек, гендиректор Paxful Рэй Юсеф, глава Bitrefill Сергей Котляр, принц Сербии Филипп Карагеоргиевич, CEO White Rock Management Энди Лонг и многие другие. Медиа-партнером мероприятия является издание Bitcoin Magazine, владельцем украинской франшизы которого является Сергей Тронь.