У конференції Bitcoin Amsterdam візьме участь член парламенту Нідерландів Том ван Ламоен, – Сергій Тронь

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Засновник біткоїн-фракції та член Лібертаріанської партії Нідерландів Том ван Ламоен виступить на конференції Bitcoin Amsterdam. Про це у своїй колонці на Crypto Daily повідомив один із партнерів заходу, власник компанії White Rock Management Сергій Тронь, за словами якого політична підтримка біткоїна у світі активно зростає.

"Знакова подія цієї осені – конференція Bitcoin Amsterdam, яка пройде з 12 до 14 жовтня в столиці Нідерландів. Вважаю, що особливо присутніх зможе зацікавити засновник біткоїн-фракції і член Лібертаріанської партії Нідерландів Том ван Ламоен. У парламенті своєї країни він займається питаннями економіки, фінансів, оподаткування та підтримує розвиток крипторинку, його вважають серйозним криптоактивістом. За його словами, біткоїн – це цифрове лібертаріанство", — пише автор блогу.

Сергій Тронь зазначає, що в європейському політичному істеблішменті зростає інтерес до криптовалют.

"Прем'єр-міністр і міністр фінансів Ліхтенштейну Даніель Ріш цього року вже неодноразово заявляв про необхідність повної легалізації біткоїна у своїй країні, і обіцяв, що криптовалюту використовуватимуть для оплати державних послуг. А ще допускав інвестування в Bitcoin частини валютного резерву держави, який зараз становить 2,2 млрд швейцарських франків (2,5-річний держбюджет Ліхтенштейну). А в Польщі, наприклад, прихильником криптовалют є Ярослав Говін із правоцентристської партії "Згода", раніше відомої як "Польща разом". Говін був заступником прем'єр-міністра, а також членом парламенту, і наголошував на потенціалі крипти та інших фінансових новацій", – зазначає власник компанії White Rock Management.

За його словами, тема підтримки розвитку індустрії цифрових активів є однією з найбільш обговорюваних у Сенаті США.

"Не можна забути і про американку Синтію Лумміс – сенатора США від штату Вайомінг, з якою я мав честь обговорювати перспективи розвитку галузі та яка давно підтримує розвиток криптовалют. Перший свій біткоїн купила ще 2013 року. Багато разів підтримувала закони, що розширюють використання крипти в Сполучених Штатах, два роки тому запускала сенатську групу з фінансових інновацій, а зараз входить до банківського комітету Сенату", – вважає криптоінвестор.

Власник компанії White Rock Management називає й одного з найвідоміших політиків, які підтримують легалізацію біткоїна.

"Ще раніше ЗМІ писали про купівлю кандидатом у президенти США від Демократичної партії Робертом Ф. Кеннеді-молодшим 14 біткоїнів для своїх дітей — по 2 кожному. Прогресивний політик, якого багато хто відкрито називає криптоактивістом після його вражаючого виступу на криптоконференції в Майямі в травні-2023. Кеннеді публічно називав Bitcoin твердою валютою і ставив його в один ряд зі сріблом, золотом, платиною. Зазначаючи, що він здатен підтримати американський долар і відкрити новий етап фінансової стабільності світу та процвітання країни. Підтримка політиків дуже важлива, вона сприяє розвитку крипторинку і його повсюдної легалізації. Вважаю, Роберт Ф. Кеннеді матиме рацію, в кінцевому підсумку ця підтримка допоможе врятувати і класичний фінансовий ринок", – резюмує Сергій Тронь.

Нагадаємо, конференція Bitcoin Amsterdam пройде в столиці Нідерландів з 12 по 14 жовтня 2023 року. На івенті зберуться біткоїнери різного віку та рівнів, це стане найбільшою подією в Європі, присвяченою Біткоїну та індустрії, що сформувалася навколо нього. Зокрема, тут виступлять багато відомих лідерів думок, серед яких співзасновник і CEO Blockstream Адам Бек, гендиректор Paxful Рей Юсеф, голова Bitrefill Сергій Котляр, принц Сербії Філіп Карагеоргієвич, CEO White Rock Management Енді Лонг та багато інших. Медіа-партнером заходу є видання Bitcoin Magazine, власником української франшизи якого є Сергій Тронь.