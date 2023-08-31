Стрельба в Днепре: женщина, которая была в машине, напала на патрульную со спины (видео)

В распоряжение журналистов попало видео, на котором видно, как участница инцидента держит сотрудницу полиции со спины. В это же время, мужчина, которого позже застрелили, избивал другого полицейского.

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Женщина, которая была в машине, которую остановили патрульные в Днепре, напала на полицейскую со спины. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как участница держит сотрудницу полиции со спины. В это же время, мужчина, которого позже застрелили, избивал другого полицейского.

Женщина напала на полицейскую и держала ее сзади

Напомним, что представители полиции собираются сообщить о подозрении участнице резонансного случая в Днепре 29 августа, во время которого патрульный застрелил мужчину в присутствии его детей. Подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины ("посягательство на жизнь работника правоохранительных органов"). Санкция по этой статье предусматривает наказание до пятнадцати лет тюремного заключения или даже пожизненное.

Также сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко высказался о смертельном инциденте в Днепре. Все граждане Украины обязаны соблюдать законодательство и вести себя подобающе, особенно по отношению к правоохранительным органам.