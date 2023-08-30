От 15 лет до пожизненного: полиция готовит подозрение участнице резонансного случая в Днепре, — СМИ

По данным журналистов, женщина находилась на водительском сидении автомобиля Jaguar в Днепра 29 августа. Подозрение готовится по статье "посягательство на жизнь работника правоохранительных органов".

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Представители полиции собираются сообщить о подозрении участнице резонансного случая в Днепре 29 августа, во время которого патрульный застрелил мужчину в присутствии его детей. Об этом сообщили "Схем" со ссылкой на источники в МВД.

Женщина находилась на водительском сидении автомобиля Jaguar в центральной части Днепра 29 августа, когда ее остановили патрульные полицейские.

Подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины ("посягательство на жизнь работника правоохранительных органов"). Санкция по этой статье предусматривает наказание до пятнадцати лет тюремного заключения или даже пожизненное.

Женщина возле погибшего в Днепре

К тому же, уже появились результаты экспертизы крови мужчины, которого расстрелял патрульный. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле).

Напомним, что полиция опубликовала видеозапись, сделанную нагрудными камерами патрульных. На кадрах видно, что между подозреваемым и патрульным возникла потасовка, после чего мужчина пытался убежать.

Также сообщалось, что комментируя резонансный случай в центре города, мэр Днепра Борис Филатов все свел к тому, что люди в форме неприкосновенны. И упомянул, что его самого регулярно останавливали полицейские на разных блокпостах страны.