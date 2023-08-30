Від 15 років до довічного: поліція готує підозру учасниці резонансного випадку в Дніпрі, — ЗМІ

За даними журналістів, жінка перебувала на водійському сидінні автомобіля Jaguar у Дніпрі 29 серпня. Підозра готується за статтею "посягання на життя працівника правоохоронних органів".

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Представники поліції збираються повідомити про підозру учасниці резонансного випадку в Дніпрі 29 серпня, під час якого патрульний застрелив чоловіка в присутності його дітей. Про це повідомили "Схеми" з посиланням на джерела в МВС.

Жінка перебувала на водійському сидінні автомобіля Jaguar у центральній частині Дніпра 29 серпня, коли її зупинили патрульні поліціянти.

Підозру готують за статтею 348 Кримінального кодексу України ("посягання на життя працівника правоохоронних органів"). Санкція за цією статтею передбачає покарання до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення або навіть довічне.

Жінка біля загиблого в Дніпрі

До того ж уже з'явилися результати експертизи крові чоловіка, якого розстріляв патрульний. Було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,4 проміле).

Нагадаємо, що поліція опублікувала відеозапис, зроблений нагрудними камерами патрульних. На кадрах видно, що між підозрюваним і патрульним виникла бійка, після чого чоловік намагався втекти.

Також повідомлялося, що коментуючи резонансний випадок у центрі міста, мер Дніпра Борис Філатов усе звів до того, що люди у формі недоторканні. І згадав, що його самого регулярно зупиняли поліціянти на різних блокпостах країни.