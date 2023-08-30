"Ніхто не повинен тягнути руки до людини у формі", — мер Дніпра висловився про стрілянину в місті

Дніпровський міський голова Борис Філатов заявив, що підтримує патрульних поліцейських, але з морально-етичного боку. Юридичного аспекту він не прокоментував.

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Мер Дніпра Борис Філатов висловився з приводу вбивства чоловіка поліцейським 29 серпня. За його словами, ніхто не повинен проявляти насильства до співробітника правоохоронних органів. Про це він написав у себе в Telegram.

За словами Філатова, є базові речі, які важливі для будь-якої країни, де хочуть поважати закон.

"НІХТО і НІКОЛИ не має права нехтувати, хапати або взагалі то тягнути свої руки до людини у формі, яка перебуває при виконанні своїх службових обов'язків", — написав мер Дніпра.

Він заявив, що підтримує патрульних поліцейських, але з морально-етичного боку. Юридичного аспекту він не прокоментував.

"Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним і колегам", — зазначив Філатов.

Він також заявив, що його самого патрульні поліцейські зупиняли на різних блокпостах по всій Україні. Це були і поліцейські, і військові, і службовці Національної гвардії. Вони перевіряли документи, оглядали машину, фотографували вміст багажника.

"Подекуди ставили дурні запитання. Але жодного разу я не "качав права" і не розповідав, що я великий начальник. Я просто виконував вказівки людей у формі. А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав", — написав Філатов.

Він ще зазначив, що немає різниці, яку машину водить людина: дорогу чи дешеву.

"Не потрібно збуджувати низинні почуття натовпу, домішуючи до ситуації ще й класову ненависть", — зазначив Філатов.

Борис Філатов про стрілянину в Дніпрі Фото: Скриншот Борис Філатов про стрілянину в Дніпрі

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, які інструкції порушив поліцейський, застреливши водія в Дніпрі. Після реформи МВС, при застосуванні табельної зброї, поліцейським дозволено не здійснювати попереджувальний постріл у повітря. При цьому правоохоронець зобов'язаний словесно попередити порушника про намір стріляти.

Також експерти розповіли Фокусу, чому поліцейський із Дніпра стріляв у водія без попередження. Наразі слідство вивчає всі обставини інциденту. Про те, хто саме був за кермом — загиблий Джумбері Сілогава чи жінка, яку патрульні намагалися силоміць витягнути з машини, поки не уточнюють.