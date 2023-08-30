"У повітря можна не стріляти": які інструкції порушив поліцейський, застреливши водія в Дніпрі

Після реформи МВС, під час застосування табельної зброї, поліцейським дозволено не здійснювати попереджувальний постріл у повітря. При цьому правоохоронець зобов'язаний словесно попередити порушника про намір стріляти.

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Патрульному з Дніпра, який застрелив порушника на дорозі, може загрожувати до 15 років в'язниці. Йому інкримінують одразу дві статті КК: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині та перевищення повноважень, що спричинили тяжкі наслідки.

Згідно зі статтею 46 Закону України ''Про Національну поліцію'' є кілька випадків, коли патрульні мають право використовувати вогнепальну зброю. Серед них:

відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї, у разі загрози їхньому життю або здоров'ю;

затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір і намагається втекти з-під варти;

зупинка транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або поліцейського.

За словами юриста Євгена Крапівіна, законодавство не вимагає після реформи МВС у 2015 році здійснювати попереджувальний постріл у повітря . При цьому є тактичний порядок застосування вогнепальної зброї. Перед пострілом поліцейський має вголос попередити про те, що стрілятиме, потім направити пістолет на людину, щоб було точно зрозуміло. І якщо реакції немає — вистрілити. При цьому цілитися потрібно в руку або ногу, щоб не зачепити життєво важливі органи.

"У конкретній ситуації патрульний, імовірно, стріляв у людину зі спини. Чи можна було цілитися в інші частини тіла, а також чи правильно він діяв, щоб попередити загрозу, оцінити на цьому етапі складно. Проблема в тому, що не у всіх поліцейських хороші навички стрільби. Мало хто з них відстрілює зброю в тирі. Якщо напарницю б'ють — часу на попередження немає. Тому потрібна експертиза", — каже Фокусу Крапівін.

Допускається стріляти без попередження: якщо людина, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наближається, скоротивши визначену відстань, або торкається до зброї поліцейського, або якщо людина вже озброєна і загрожує життю та здоров'ю людей.

За словами адвоката Віктора Чевгуза, перш ніж застосовувати вогнепальну зброю, поліцейський мав оцінити загрозу для життя і здоров'я його напарниці, на яку, імовірно, напав загиблий.

"На першому місці стоїть питання правової оцінки дій потерпілого — чи була необхідність у поліцейського застосувати зброю. У пістолеті Макарова 9-мм куля, вона товста, як мізинець, і в неї забійна сила — все розриває в середині, що моментально призводить до смерті, якщо ціляться в життєво важливі органи", — каже Фокусу Чевгуз.

Про те, що сталося в Дніпрі і чому поліцейські застосували силу щодо водія і пасажирки автомобіля, Фокус докладно розбирав у статті "Без пострілу в повітря: чому поліцейський із Дніпра стріляв у водія без попередження".

Нагадаємо, 22 серпня близько 15:30 на автодорозі "Київ-Чоп" у Львівській області сталася ДТП, у якій постраждав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко.

Через аварію ушкоджень зазнали 62-річний пасажир Toyota Camry та двоє малолітніх дітей — 10-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, які були пасажирами KIA Sportage. Їх госпіталізували до лікарні.