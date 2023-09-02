Застолье могло обернуться трагедией: украинец взорвал гранату, чтобы поразить друзей (фото)

Мужчина пришел домой к товарищу, прихватив с собой две гранаты. Выпив, по данным полиции, он достал боеприпас и взорвал его во дворе многоэтажки.

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Правоохранители арестовали мужчину, который взорвал на улице гранату и хранил дома наркотики. Деталями дела 2 сентября поделилась пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Жительница города Рени Одесской области обратилась в полицию из-за взрыва во дворе многоэтажки, в которой она проживает. Когда правоохранители приехали на место происшествия, выяснилось, что там мужчина взорвал гранату.

37-летний фигурант пришел в гости к 43-летнему товарищу. Кроме них в квартире находились 70-летний отец упомянутого друга и еще один 47-летний мужчина. Все они распивали алкоголь.

В какой-то момент застолья украинец достал гранату, предварительно, РГД-5, и вышел на улицу. Там он взорвал боеприпас.

"К счастью, от взрыва опасного предмета никто не пострадал. Остатки от частей гранаты полицейские обнаружили и изъяли на месте ее подрыва", — передала пресс-служба.

Как выяснилось, это была не единственная граната в запасах мужчины. Еще одна, вероятно, РГД-5, лежала в его кармане. Для изъятия опасного предмета на место вызвали сотрудников Управления взрывотехнической службы.

После инцидента полицейские поняли, что дома у нарушителя могут также храниться боеприпасы. Правоохранители отправились на обыск и впоследствии изъяли еще два корпуса, предварительно, гранаты Ф-1 с запалами для них.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Но кроме боеприпасов в квартире мужчины изъяли вещества, похожие на наркотические средства. Полицейские нашли бумажный сверток и банку с "растительным веществом зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии", которая напоминала каннабис. Также был найден пакет с порошком белого цвета.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили дела по статьям о ношении и хранении боевых припасов, о хулиганстве и о хранении наркотических средств. Мужчине, который взорвал во дворе гранату, сообщили о подозрении. Ему грозит заключение на срок от трех до семи лет. Сейчас он находится под домашним арестом.

"В дальнейшем в ходе следствия правоохранители будут устанавливать происхождение запрещенных предметов и веществ, кому они принадлежат и с какой целью хранились. Вопросы о правовой квалификации и сообщение другим мужчинам о подозрении будут решаться после проведения экспертиз и других следственных действий", — добавила пресс-служба.

Напомним, в мае в Киевской области задержали мужчину, который бросил гранату в своих знакомых. По информации полиции, причиной инцидента стал конфликт. Один 27-летний мужчина погиб, еще трое человек — получили ранения.

2 сентября полицейские разоблачили жителя Киевской области, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Вещи, которые хранились на его "складах", были переданы из-за границы для пострадавших от оккупации жителей Ирпеня.