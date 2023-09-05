COMINBANK в топ-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала

30 августа 2023 г. Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) во второй раз обнародовало информационно-аналитическое исследование стабильности банковского сектора Украины, в котором были собраны результаты диагностического обследования банковской системы, основных трендов и тенденций, которые могут существенно влиять на развитие банковской системы Украины.

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По данным исследования, несмотря на войну и реализацию многочисленных кредитных рисков, дефицит капитала банковской системе Украины не угрожает. Выводы свидетельствуют о позитивном росте уровня платежеспособности банковской системы в условиях противостояния агрессору.

Совокупный регулятивный капитал банков начал непрерывный рост в октябре 2022 года. С этого времени и до 01.07.2023 года он увеличился на 28% до 251,5 млрд грн. За этот же период значительный рост показал норматив адекватности регулятивного капитала (до 24,3%) и норматив достаточности основного капитала (до 14,81%).

Что способствовало повышению доходности?

Выявленная тенденция связана с ростом доходности банков благодаря высокому уровню ставок по депозитным сертификатам НБУ и ОВГЗ.Специалисты оценили ситуацию положительно, поскольку вместе с увеличением доходности вырос и уровень платежеспособности/защищенности банков.

В топ-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала также вошел Коминбанк (акционер Стефан Пол Пинтер, Великобритания).

Позицию COMINBANK (АО "КОМИНБАНК") в данном рейтинге прокомментировала Глава Правления Банка, Татьяна Владимировна Путинцева:

"В декабре наш банк отметит юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Символично, что сейчас мы входим в топ-30 крупнейших банков страны по уровню активов, а сегодня также попали в топ-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала. Каждое из этих достижений является свидетельством несокрушимости украинского народа, заслуженным признанием труда и усилий специалистов Коминбанк, а также сверхмощной работы всего финансового сектора государства в формате 24/7. На 18-м месяце широкомасштабной российской агрессии нам отрадно подтвердить то, что уровень обеспечения капиталом банковской системы Украины вырос, как и уровень обеспечения банков ликвидностью. Именно так, каждый на своем фронте, приближаем победу общими усилиями!".

С полной версией Отчета о стабильности банковского сектора от РА "Стандарт-Рейтинг" можно ознакомиться по ссылке:

https://standard-rating.biz/rus/products_research_diagnostika-stabilnosti-bankivskogo-sektoru-ukraini-za-1-she-pivrichchya-2023-roku/