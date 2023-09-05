COMINBANK увійшов до топ 30 банків із найбільшою адекватністю регулятивного капіталу

30 серпня 2023 року рейтингове агентство "Стандарт Рейтинг" оприлюднило інформаційно-аналітичне дослідження стабільності банківського сектору України.

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За даними дослідження, попри війну та реалізацію численних кредитних ризиків, дефіцит капіталу банківській системі України не загрожує. Висновки свідчать про позитив щодо зростання рівня платоспроможності банківської системи в умовах протистояння агресору.

Сукупний регулятивний капітал банків почав безперервне зростання у жовтні 2022 року. З того часу і до 01.07.2023 року він виріс на 28% до 251,5 млрд грн. За цей же період значне зростання продемонстрував норматив адекватності регулятивного капіталу (до 24,3%) і норматив достатності основного капіталу (до 14,81%).

Що сприяло підвищенню прибутковості?

Виявлена тенденція пов’язана зі зростанням прибутковості банків через високий рівень ставок за депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

Фахівці оцінили це позитивно, оскільки разом зі збільшенням прибутковості виріс і рівень платоспроможності/захищеності банків.

До топ 30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу також увійшов КОМІНБАНК (акціонер Стефан Пол Пінтер, Великобританія).

Позицію COMINBANK (АТ "КОМІНБАНК") у даному рейтингу прокоментувала очільниця Банку, Тетяна Володимирівна Путінцева:

"В грудні наш банк відзначатиме ювілей — 30 років роботи на ринку України. Символічно, що зараз ми входимо до топ 30 найбільших банків країни за рівнем активів, а сьогодні також потрапили до топ 30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу. Коженіз цих здобутків є свідченням незламності українського народу, заслуженим визнанням праці та зусиль фахівців Комінбанку, а також надпотужної роботи всього фінансового сектору державиу форматі 24/7. На18-му місяці широкомасштабної російської агресії нам втішно засвідчити, що рівень забезпечення капіталом банківської системи України виріс, як і рівень забезпечення банків ліквідністю. Саме так, кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу спільними зусиллями!".

З повною версією Звіту про стабільність банківського сектору від РА "Стандарт-Рейтинг" можна ознайомитися за посиланням:

https://standard-rating.biz/rus/products_research_diagnostika-stabilnosti-bankivskogo-sektoru-ukraini-za-1-she-pivrichchya-2023-roku/