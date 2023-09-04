Стрельба в Днепре: дети знали, что отец был нетрезв, — экс-супруга погибшего (видео)

По словам Натальи Силогавы, за день до трагедии дети позвонили ей и сказали, что отец хочет поехать с ними на море, и они в спешном порядке собирали вещи.

Related video

Наталья Силогава, бывшая жена мужчины, которого застрелил патрульный полицейский в Днепре, рассказала, что ее дети знали, что отец находился за рулем в нетрезвом состоянии, но они ему доверяли. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Натальи, за день до трагедии дети позвонили ей и сказали, что отец хочет поехать с ними на море, и они в спешном порядке собирали вещи.

Она также сказала, что не удивилась, узнав, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

"Я детям говорю, почему вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним…" — пояснила женщина, добавив, что ей не нравится, когда говорят, что в автомобиле находилась жена погибшего мужчины, поскольку дети ехали с отцом и его девушкой.

Женщина также рассказала, что некоторые в соцсетях желают детям смерти

По словам женщины, на нее и детей совершают психологическое давление в соцсетях, а неизвестные требуют вернуть долг погибшего.

"Очень возмущают тиктоки, в которых говорят, что была жена. Меня там не было. Я хоть и бывшая жена, но меня там не было", — сказала женщина.

Сейчас двое подростков 14 и 12 лет, которые сняли на телефон, как в их отца стреляет полицейский, нуждаются в психологической помощи, в скором времени они будут заниматься со специалистами.

Напомним, что патрульного полицейского отправили под круглосуточный домашний арест. Патрульный не был на суде из-за плохого самочувствия. Сторона обвинения настаивала на аресте без права освобождения под залог.

Также сообщалось, что адвокат, представляющая интересы патрульного, считает, что у ее подзащитного не было мотива для умышленного убийства.