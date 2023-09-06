"Путь к узурпации: в Раде предложили распустить все местные советы, но их раскритиковали

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает досрочно прекратить полномочия депутатов местных советов, если в регионе действует военная администрация.

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Народные депутат Украины Валерий Гнатенко и Александр Юрченко зарегистрировали законопроект, который предлагает распустить Киевский городской совет, а также все местные советы страны. Проект закона под номером 9520 размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Так, депутаты предложили изменить закон "О статусе депутатов местных советов" относительно прекращения полномочий депутата досрочно. Гнатенко и Юрченко предложили добавить основание, которое позволит в автоматическом режиме досрочно прекратить полномочия депутатов местных советов, если действует военная администрация.

Законопроект 9520 Фото: Верховная Рада

"Законопроект направлен на урегулирование вопроса досрочного прекращение полномочий депутата местного совета в случае образования военного администрации", — говорится в объяснительной записке.

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Как рассказала народный депутат Украины Алина Загоруйко, член Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления, движению "Чесно", эта инициатива только нанесет вред местному самоуправлению.

"Если говорить о районных и областных военных администрациях, то они имеют определенный перечень задач и полномочий, которые не дублируют функции соответствующих местных советов. Если говорить откровенно, такая инициатива мне не нравится, выглядит как наступление на местное самоуправление", — сказала она.

По ее словам, такой подход не имеет ничего общего с демократией. Загоруйко также сказала, что в Украине есть другие законы, которые регулируют прекращение полномочий всего совета. Речь идет о 78-й статье закона "О местном самоуправлении в Украине".

Негативно высказался и народный депутат Роман Грищук. По его словам, такая инициатива похожа на попытку узурпации власти.

"Распускать местный совет на основании создания ВГА – это путь к узурпации власти. Никто от этого не выиграет", — сказал он.

Также Грищук отметил, что шансов у этого законопроекта быть принятым практически нет.

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Исполнительный директор Ассоциации Александр Слабожан заявил, что это провокационный антидемократический законопроект.

"В Украине, которая защищает от России свободы и демократию всего мира, шансов у такого законопроекта нет", — сказал он.

Сообщается, что глава профильного подкомитета Виталий Безгин заявил, что будет рекомендовать комитету отклонить законопроект 9520.

Напомним, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен приехала в Киев с официальным визитом. По словам нардепа Ярослава Железняка, она выступила в украинском парламенте. Также народный избранник поблагодарил Данию за истребители F-16 для Украины.