В Одесской области уклонистам продавали "удостоверение моряка" для выезда за границу, — СБУ (фото)

Мужчинам чиновники предлагали выехать за пределы нашего государства как судоводители торговых кораблей. Для этого гражданам организовывали нужные экзамены.

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Сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию чиновников, которые продавали "удостоверение моряка", позволявшее уклонистам законно выезжать за границу. Об этом сообщили 11 сентября в Telegram ведомства.

Комплексные мероприятия позволили задержать двух чиновников. Незаконную схему организовали представитель Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, а также сотрудник Измаильского морского порта.

Чиновники предлагали лицам, которые решили уклоняться от военной службы, выехать за пределы нашего государства как судоводители торговых кораблей. Для этого нарушители "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать соответствующий экзамен и получить соответствующую квалификацию.

Стоимость таких "услуг" нарушители оценили в сумму от 700 до 1,2 тысяч долларов. Цена не была постоянной и зависела от наличия первичных навыков в морском деле. Также коррупционеры учитывали и финансовые возможности уклониста.

Реализуя такой способ, чиновники "заработали" почти 2 млн гривен. Сотрудники правоохранительной структуры "на горячем" во время передачи неправомерной выгоды.

Нарушители задержаны. Сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в начале сентября в Киеве разоблачили схему помощи уклонистам. Те, кто решил не выполнять воинский долг, платили 410 тысяч за фейковую справку для ВВК. В СБУ заявили, что заведующая медцентром и чиновница столичного ТЦК были причастны к предоставлению "услуг" военнообязанным.