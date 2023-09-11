На Одещині ухилянтам продавали "посвідчення моряка" для виїзду за кордон, — СБУ (фото)

Чоловікам посадовці пропонували виїхати за межі нашої держави як судноводії торговельних кораблів. Для цього громадянам організовували потрібні іспити.

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Співробітники СБУ провели спецоперацію з затримання чиновників, які продавали "посвідчення моряка", що дозволяло ухилянтам у законний спосіб виїжджати за кордон. Про це повідомили 11 вересня у Telegram відомства.

Комплексні заходи дозволили затримано двох чиновників. Незаконну схему організували представник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, а також співробітник Ізмаїльського морського порту.

Посадовці пропонували особам, які вирішили ухилятися від військової служби, виїхати за межі нашої держави як судноводії торговельних кораблів. Для цього порушники "допомагали" своїм клієнтам "гарантовано" скласти відповідний іспит та отримати відповідну кваліфікацію.

Вартість таких "послуг" порушники оцінили у суму від 700 до 1,2 тисяч доларів. Ціна не була сталою та залежала від наявності первинних навичок у морській справі. Також корупціонери враховували й фінансові можливості ухилянта.

Реалізовуючи такий спосіб, посадовці-хабарники "заробили" майже 2 млн гривень. Співробітники правоохоронної структури "на гарячому" під час передачі неправомірної вигоди.

Порушники затримані. Наразі їх загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві викрили схему допомоги ухилянтам. Ті, хто вирішив не виконувати військовий обов'язок, платили 410 тисяч за фейкову довідку для ВЛК. В СБУ заявили, що завідувачка медцентру та посадовиця столичного ТЦК були причетні до надання "послуг" військовозобов’язаним.