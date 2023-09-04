410 тисяч за фейкову довідку для ВЛК: у Києві викрили схему "допомоги" ухилянтам (фото)

За інформацією СБУ, до надання "послуг" військовозобов’язаним були причетні завідувачка медцентру та посадовиця столичного ТЦК. Вони допомагали "клієнтам" уникати призову, отримуючи хабарі через посередника.

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Правоохоронці викрили лікарів та співробітників ТЦК у Києві, що "заробляли" на допомозі ухилянтам. Деталями справи 4 вересня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

"За результатами багатоетапних заходів викрито завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовиця медцентру направляла спільникам з ВЛК неправдиві висновки про стан здоров’я своїх "клієнтів". Така "послуга" оцінювалась у 11 тисяч доларів, тобто понад 410 тисяч гривень за актуальним курсом. Гроші учасники схеми ділили між собою.

"Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника", — зазначили у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі суми кошт, а також телефони, печатки й документами з доказами.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Працівникам медцентру та ТЦК, а також їхньому посереднику повідомили про підозру за трьома статтями, а саме про:

вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб;

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави", — проінформували в СБУ.

Фігурантам загрожує ув’язнення на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 серпня в Офісі генпрокурора повідомляли про викриття медиків у Дніпрі, які також оформлювали ухилянтам фіктивні документи за хабарі. Масштабну схему організував старший оперуповноважений райвідділу у Дніпропетровській області.

Раніше, 29 серпня, СБУ викрила групу зловмисників, які "заробили" 10 мільйонів гривень на допомозі ухилянтам. П’ятеро осіб організували схему, завдяки якій військовозобов’язані отримували довідки про поганий стан здоров’я та знімались з обліку як непридатні до служби.