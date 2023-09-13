Со Стены памяти в Киеве начали исчезать фото погибших: подробности скандала (видео)

Упорядочник мемориала Павел Нетесов отметил, что на месте фотографий героев появилось объявление о реконструкции, однако ему о подобных мерах никто не сообщал.

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В Киеве со Стены памяти героев на Михайловской площади начали пропадать фото погибших украинских воинов. Об этом рассказал общественный деятель Павел Нетесов в Facebook 13 сентября.

"Сказать, что я возмущен — это ничего не сказать. Кто-то там решил оборвать все фотографии и повесил объявление о реконструкции", — заявил Павел Нетесов

Он отметил, что является упорядочником Стены памяти, однако ему нечего не известно об упомянутой реконструкции.

"Люди приходят, вешают фотографии, а какое-то падло их срывает", — сказал общественный деятель.

Павел Нетесов о Стене памяти

Что говорят в полиции

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии изданию hromadske заявила, что на данный момент объект реконструируют.

"Предварительно выяснено, что сняты поврежденные фото (выгорели, намокли), чтобы заменить новыми", — сказала Гирдвилис журналистам.

Что говорят в столичной администрации

В Киевской городской государственной администрации заявили, что не имеют отношения к мемориалу.

В ведомстве отметили, что этим проектом занимается ПЦУ, Национальный военно-исторический музей Украины и редакция сайта "Книга памяти павших за Украину".

Что сказали в ПЦУ

Священник ПЦУ Сергей Дмитриев рассказал, что причиной недоразумения стало то, что некий человек хотел помочь, однако "внутри не со всеми все согласовал и сорвал фото".

"Просто перестарался. Сейчас Стена на месте, ее вернули. Но речь шла о реконструкции фото и их размещении так, чтобы было место добавлять новые", — сказал священнослужитель.

Наместник Михайловского собора, на стенах которого размещен мемориал, Агапит отметил, что не знает подробностей произошедшего. Он также подчеркнул, что монастырь только предоставил свои стены для фото, а самим проектом замаются другие люди.

Снимки героев вернули на место

Журналистка Ирина Маркевич в Instagram Stories сообщила, что под давлением близких погибших героев, правоохранителей и военнослужащих пропавшие снимки вернули на стену Михайловского собора, однако они уже будут располагаться в другом порядке.

Возвращение фото павших защитников на Стену памяти также подтвердил Павел Нетесов, опубликовав соответствующее видео.

"Спасибо всем, кто откликнулся. Я даже не знаю, что прокомментировать по этому поводу. Надеюсь, больше такого никогда не повторится", — сказал он.

Снимки погибших защитников вернули на мемориал

Напомним, 25 августа в Киеве задержали двух девушек за то, что они выбрали не совсем уместный способ, чтобы почтить память погибших украинских защитников. Задержанными оказались две сестры, которые решили станцевать на могиле своего отца, погибшего под Изюмом.