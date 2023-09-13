Львовские хирурги удалили у 12-летнего подростка редкую опухоль размером 6 см (фото)

Образование больших размеров было нетипично размещено. Похожих случаев, когда ганглионеврома такой величины расположена в области шеи, в медицинской литературе описано небольшое количество.

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Хирурги из Львова удалили редкую опухоль 12-летнему подростку из Закарпатья. Об этом 13 сентября в Facebook сообщил Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

У мальчика была редкая доброкачественная опухоль — ганглионеврома. Ее размер составлял 6 см. Опухоль медики забрали вовремя, потому что впоследствии она могла спровоцировать значительные негативные последствия, в частности пережимать сосуды и повлиять на нервную систему.

Операция была очень непростой и длилась семь часов. Образование было больших размеров и имело нетипичное размещение. Оно распространялось к основанию черепа мальчика.

Андрей Кузик, детский хирург Центра, рассказал, что у Вадима сложный диагноз. В медицинской литературе, по его словам, похожих случаев, когда ганглионеврома такой величины расположена в области шеи описано небольшое количество. Обследование показали медикам соответствующий объем оперативного вмешательства. Кузик отметил, что удалить всю опухоль было очень важной задачей.

"Образование могло нанести значительные осложнения, пережимать сосуды, нервы и т.д.", — пояснил врач.

В области шеи у Вадима массивное образование обнаружили случайно. Школьник постоянно кашлял, а традиционное лечение не давало результатов. Отоларинголог при осмотре и обнаружил в горле опухоль и посоветовал проконсультироваться со специалистами Центра.

Вадим

Ганглионеврома — редкая доброкачественная опухоль нервной ткани. Она состоит из элементов нервных узлов (ганглиев) и способна нанести значительный вред организму.

Напомним, в сентябре 26-летний американец стал донором костного мозга для годовалого украинца. В США впервые нашли донора для маленького украинца, который пытается бороться с синдромом Гурлера. Стволовые клетки транспортировали за 42 часа.