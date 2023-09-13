Американец стал донором костного мозга для годовалого украинца (фото)

В США впервые нашли донора для украинца. Стволовые клетки транспортировали за 42 часа.

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Маленький Дмитрий, которому всего год, получил стволовые клетки 26-летнего американца. Об этом сообщил 13 сентября Минздрав Украины в Facebook.

Маленький Дмитрий отчаянно пытается бороться с синдромом Гурлера. Это тяжелое заболевание обмена веществ. Спасти маленького пациента могла только пересадка костного мозга. Спасительными кроветворными клетками с мальчиком решил поделиться 26-летний житель США.

В ведомстве отметили, что логистика во время войны является делом нелегким, но удалось все же вопрос быстро решить. Соответствующие образцы транспортировали за 42 часа. Это оказалось оперативно, ведь международный стандарт составляет 72 часа.

Фото: МОЗ України

В Украинском реестре доноров костного мозга рассказали, что из США спасительные клетки в Украину доставили впервые. На днях врачи-гематологи медучреждения "Охматдит" сделали трансплантацию костного мозга маленькому Дмитрию.

Напомним, в марте 6-летней Марине, которая потеряла ножку из-за войны, поставили протез. Девушка из Херсона, которая потеряла ногу, более 10 месяцев проходила реабилитацию в Национальной детской специализированной больнице "Охматдит". В начале мая прошлого года в дом, где была маленькая Марина, попал российский снаряд. Врачи из Кривого Рога спасли ребенку жизнь, однако были вынуждены ампутировать ногу выше колена.

Также 5-летний мальчик стал донором для своего отца. Костный мозг подходил мужчине на 60%, однако трансплантация в столичной клинике "Охматдит" прошла прекрасно.