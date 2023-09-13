Американець став донором кісткового мозку для однорічного українця (фото)

У США вперше знайшли донора для українця. Стовбурові клітини транспортували за 42 години.

Related video

Маленький Дмитро, якому всього рік, отримав стовбурові клітини 26-річного американця. Про це повідомило 13 вересня МОЗ України у Facebook.

Маленький Дмитро відчайдушно намагається боротися з синдромом Гурлера. Це важке захворювання обміну речовин. Врятувати маленького пацієнта могла тільки пересадка кісткового мозку. Рятівними кровотворними клітинами з хлопчиком вирішив поділитися 26-річний мешканець США.

У відомстві зазначили, що логістика під час війни є справою нелегкою, але вдалося все ж питання швидко розв’язати. Відповідні зразки транспортували за 42 години. Це виявилося оперативно, адже міжнародний стандарт становить 72 години.

Фото: МОЗ України

В Українському реєстрі донорів кісткового мозку розповіли, що зі США рятівні клітини в Україну доставили вперше. Днями лікарі-гематологи "Охматдит" зробили трансплантацію кісткового мозку маленькому Дмитру.

Нагадаємо, у березні 6-річній Марині, яка втратила ніжку через війну, поставили протез. Дівчина з Херсона, яка втратила ногу, понад 10 місяців проходила реабілітацію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". На початку травня минулого року в будинок, де була маленька Марина, влучив російський снаряд. Лікарі з Кривого Рогу врятували дитині життя, однак були змушені ампутувати ногу вище за коліно.

Також 5-річний хлопчик став донором для свого батька. Кістковий мозок підходив чоловікові на 60%, проте трансплантація у столичному "Охматдиті" пройшла чудово.