Проект "Помощник ветерана" набирает обороты: обучение начали и во Львове

Стать "помощником ветерана" в целом изъявили желание уже 425 кандидатов. По завершению обучения слушатели будут сдавать комплексный тест, который станет допуском к практической работе с ветеранским сообществом громады.

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На днях во львовском Центре ветеранского развития, который был открыт на базе Национального университета "Львовская политехника", начали профильное обучение первых в регионе 25 кандидатов в помощники ветерана. Об этом сообщил Кабмин.

Отмечается, что такие должности вводят в Украине в рамках инициативы Минветеранов по развитию в государстве системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

Известно, что курс подготовки будущих специалистов по ветеранскому сервису и сопровождению продлится три недели и будет включать шесть опорных модулей.

В частности, первый из них касается аспектов документооборота в государственных органах и органах местного самоуправления с акцентом на получении необходимых цифровых навыков. Третьим и не менее важным блоком является изучение должностных обязанностей и прав специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

"Отдельный модуль посвящен работе с общественными объединениями ветеранов и органами власти разных уровней", — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что по завершению обучения слушатели будут сдавать комплексный тест, который станет допуском к практической работе с ветеранским сообществом своей общины. После завершения подготовки их трудоустроят в Сервисном центре помощника ветеранов в каждой из 14 общин Львовщины, которые участвуют в пилотном проекте Минветеранов.

Всего на Львовщине уже 46 кандидатов в помощники ветерана успешно прошли собеседования и будут направлены на профильное обучение. Сейчас еще продолжается прием заявлений от желающих через портал Е-ветеран и проходят собеседования с потенциальными кандидатами.

В Украине продолжается развитие экспериментального проекта по внедрению института помощника ветерана в четырех областях государства по инициативе Минветеранов.

Всего 425 кандидатов изъявили желание присоединиться к этому "пилоту". Больше всего таких желающих — в Винницкой области — 118, и Львовской области — 106 человек.

Сейчас еще продолжаются собеседования в четырех регионах государства и 50 громадах, привлеченных к инициативе Минветеранов. 168 кандидатов уже прошли второй этап отбора и будут проходить профильное обучение в Центрах ветеранского развития.

Кто такой помощник ветерана, какова его миссия

Главной задачей представителей общин, которые будут выполнять функцию помощника ветерана, станет всесторонняя помощь и содействие защитникам и защитницам в полноценной адаптации к мирной жизни, — сообщают в Министерстве по делам ветеранов Украины. От налаживания быта и взаимопонимания в семье до трудоустройства, реализации проектов собственного бизнеса, обучения новым навыкам, реабилитации и лечения, юридической защиты и глобально — работа в контексте диалога конкретного ветерана со своей общиной проживания, трудовым коллективом и государством в целом.

Также объектом профессиональной опеки этого специалиста станут и члены семей ветеранов, семей погибших (умерших) ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Напомним, что 7 апреля, Кабинет Министров Украины согласовал проект по внедрению Стратегии формирования системы перехода граждан, проходящих военную службу, к гражданской жизни.