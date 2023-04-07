В Украине появится стратегия по возвращению военных к мирной жизни: что в нее включено (перечень)

По словам главы Минветеранов, для адаптации военнослужащих и их близких к гражданской жизни необходимо провести ряд реформ в силовых ведомствах.

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В пятницу, 7 апреля, Кабинет Министров Украины согласовал проект о внедрении Стратегии формирования системы перехода граждан, проходящих военную службу, к гражданской жизни. Об этом говорится на официальном правительственном портале.

Сообщается, что упомянутая стратегия была разработана Министерством по делам ветеранов совместно с Офисом реформ КМУ и силовыми структурами. Программа рассчитана до 2032 года.

"Мы провели плодотворную работу с каждым силовым ведомством, ведь сама система перехода предусматривает многие реформы именно там", – сказала глава Минветеранов Юлия Лапутина.

В Кабмине утверждают, что при разработке проекта был учтен опыт ведущих стран мира. Стратегия будет включать:

психологическую и правовую поддержку;

помощь в адаптации военных и их близких к социальной и профессиональной жизни;

предоставление эффективных инструментов для реинтеграции людей в общество.

Возвращение ветеранов к гражданской жизни: какие реформы предусмотрены проектом

Правительственная стратегия формирования системы перехода военнослужащих к гражданской жизни включает в себя:

изменения в украинском законодательстве, нацеленные на внедрение системы перехода от военной службы к гражданской жизни;

составление списка услуг в системе перехода для каждой из категорий граждан;

создание системы отслеживания и оценки качества оказания подобных услуг;

задействование информационных технологий для обработки информации и взаимодействия электронных реестров;

усилия, направленные на повышения уровня интереса местных общин к взаимодействию с бывшими военнослужащими и другими участниками проекта;

"После победы Украины в войне мы должны реинтегрировать множество людей в общество, общину и экономику. А перед этим нужно оценить состояние их ментального и физического здоровья, а затем предоставить возможности получить гражданскую специальность, трудоустроиться или развивать собственный бизнес", — заключила Лапутина.

Напомним, что 8 марта в Минреинтеграции рассказали, как можно получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен гражданам Украины, чьи близкие пребывают в российском плену.