Помощь в 100 тысяч: объявленные подробности получения справки о пребывании военнослужащего в плену

Минреинтеграции при условии соблюдения процедуры предоставит право родственникам военнопленного право на государственную помощь в 100 тысяч гривен.

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Минреинтеграции объяснило, как получить от государства средства, если представитель семьи находится в российском плену. Соответствующая справка дает право на 100 тысяч гривен. На сайте ведомства 8 марта опубликована соответствующая информация.

Инструкция предусматривает определенный список документации. Близкие должны предоставить их Комиссии по установлению факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

В случае установления подробностей пребывания военнослужащего Вооруженных сил Украины в плену его семья имеет право на получение суммы в размере 100 тысяч гривен. Право на обращение имеют близкие. Для этого родственникам пленника нужно или лично прийти в силовые ведомства или позвонить по телефону на горячую линию по номеру 1648 или +38(044)287-81-65.

Постановлением КМУ утвержден соответствующий порядок. В нем указаны подробности процедуры оформления справок о пребывании лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах. Недавно правительство одобрило изменения в это постановление. В результате была упрощена процедура оформления справок.

Право на обращение имеют военнопленные или члены их семей. Граждане должны обратиться к представителям правоохранительных структур, в частности:

Министерство обороны Украины;

центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство военного формирования;

командира подразделения Вооруженных Сил Украины;

государственного или правоохранительного органа специального назначения с правоохранительными функциями;

иного образованного в соответствии с законом военного формирования или органа, который входит в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

Ранее Фокус сообщал, что 7 марта из российского плена удалось вернуть 126 защитников и 4 защитниц. Они представляют разные формирования и военные соединения. В Офисе Президента отметили необходимость и дальше вести переговоры по обмену украинских военнослужащих, чтобы вернуть их домой.