Допомога у 100 тисяч: оголошені подробиці отримання довідки щодо перебування військовослужбовця у полоні

МінРеінтеграції за умови дотримання процедури надасть право родичам військовополоненого право на державну допомогу у 100 тисяч гривень.

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МінРеінтеграції пояснило як отримати від держави кошти, якщо представник родини перебуває у російському полоні. Відповідна довідка надає право на 100 тисяч гривень. На сайті відомства 8 березня опублікована відповідна інформація.

Інструкція передбачає певний перелік документації. Близькі повинні надати їх Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

У разі встановлення подробиць перебування військовослужбовця Збройних сил України у полоні, його сім'я має право на отримання суми у розмірі 100 тисяч гривень. Право на звернення мають Для цього родичам полоненого потрібно або особисто прийти до силових відомств або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1648 або +38(044)287-81-65.

Постановою КМУ затверджено відповідний порядок. У ній вказані подробиці процедури оформлення довідок стосовно перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах. Нещодавно уряд схвалив зміни до цієї постанови. Внаслідок цього було спрощено процедуру оформлення довідок.

Право на звернення мають військовополонені або члени їхніх сімей. Громадяни повинні звернутися до представників правоохоронних структур, зокрема таких:

Міністерства оборони України;

центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військового формування;

командира підрозділу Збройних сил України;

державного чи правоохоронного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки та сил оборони України.

Раніше Фокус повідомляв, що 7 березня з російського полону вдалося повернути 126 захисників і 4 захисниць. Вони представляють різні формування та військові з'єднання. В Офісі Президента наголосили на необхідності й надалі вести перемовини щодо обміну українських військовослужбовців аби повернути їх додому.