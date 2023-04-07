В Україні з'явиться стратегія повернення воєнних до мирного життя: що до неї включено (список)

За словами голови Мінветеранів, для адаптації воєннослужбовців та їх близьких до громадянського життя необхідно провести низку реформ у силових відомствах.

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У п'ятницю, 7 квітня, Кабінет Міністрів України погодив проєкт щодо впровадження Стратегії формування системи переходу громадян, які проходять воєнну службу, до цивільного життя. Про це йдеться на офіційному урядовому порталі.

Повідомляється, що згадану стратегію було розроблено Міністерством у справах ветеранів спільно з Офісом реформ КМУ та силовими структурами. Програма розрахована до 2032 року.

"Ми провели плідну роботу з кожним силовим відомством, адже сама система переходу передбачає багато реформ саме там", — сказала глава Мінветеранів Юлія Лапутіна.

У Кабміні стверджують, що при розробці проєкту було враховано досвід провідних країн світу. Стратегія включатиме:

психологічну та правову підтримку;

допомога в адаптації воєнних та їх близьких до соціального та професійного життя;

надання ефективних інструментів для реінтеграції людей у суспільство.

Повернення ветеранів до цивільного життя: які реформи передбачені проєктом

Урядова стратегія формування системи переходу воєннослужбовців до цивільного життя включає:

зміни в українському законодавстві, спрямовані на впровадження системи переходу від воєнної служби до цивільного життя;

складання списку послуг у системі переходу кожної з категорій громадян;

створення системи відстеження та оцінки якості надання подібних послуг;

залучення інформаційних технологій для обробки інформації та взаємодії електронних реєстрів;

зусилля, спрямовані на підвищення рівня інтересу місцевих громад до взаємодії з колишніми воєннослужбовцями та іншими учасниками проєкту;

"Після перемоги України у війні ми маємо реінтегрувати безліч людей у суспільство, громаду та економіку. А перед цим потрібно оцінити стан їхнього ментального та фізичного здоров'я, а потім надати можливості здобути цивільну спеціальність, працевлаштуватися чи розвивати власний бізнес", — підсумувала Лапутіна.

Нагадаємо, що 8 березня у Мінреінтеграції розповіли, як можна отримати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень громадянам України, чиї близькі перебувають у російському полоні.