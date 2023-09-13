Средина недели будет дождливой и прохладной: синоптики озвучили прогноз погоды (карта)

Сентябрь баловал нас сухой и теплой погодой. Но в середине этой недели ситуация ненадолго изменится, утверждают синоптики.

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На Украину с запада надвигается холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и грозы, но уже в субботу погода прояснится и снова потеплеет. Фокус рассказал, чего ожидать до конца недели.

Укргидрометрцентр прогнозирует, что днем 14 сентября на Правобережье пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью температура в западных областях опустится до 6-12 градусов. 15 сентября осадки ожидаются практически на всей территории страны. Дневная температура при этом сохранит летние значения. В центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса.

Несмотря на дожди на этой неделе сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз Укргидрометрцентра подтверждает и синоптик Наталка Диденко в социальной сети Facebook.

"14-15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины. Так как фронт холодный, то и в течение 14-15 сентября ожидается похолодание. Больше его ощутят жители западных областей, где сейчас настоящее лето", – говорится в сообщении.

В Киеве дожди начнутся в четверг вечером, но уже в середине дня пятницы погода прояснится. А вот повышения температуры киевлянам стоит ждать только в субботу.

14 сентября. В четверг дожди и грозы пройдут на большей части территории Украины. Дневная температура в западных областях опустится до +20…+24°. На севере, в центре и на юге будет немного теплее – +25…+28°. В восточных областях будет облачно и прохладно – +19…+25°.

Какой будет погода в Украине 14 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

В пятницу, 15 сентября, атмосферный фронт сместится на восток, температура упадет до +18° днем и +11° ночью. На остальной территории страны будет облачно и по-осеннему прохладно. Температура днем ожидается +19… +22° на Севере и Западе и +21…+26° на Юге и в центральных областях.

Какой будет погода в Украине 15 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

В субботу, 16 сентября по всей Украине потеплеет. Ожидается переменная облачность без осадков. Средняя температура ночью +10…+12°, днем +21…+23°. В северных областях ночью может похолодать до +7…+9°.

Какой будет погода в Украине 16 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

17 сентября существенно ничего не изменится, кроме западных областей. Туда снова придут осадки и грозы.

Какой будет погода в Украине 17 сентября Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Ранее Фокус сообщал, что контрнаступление ВСУ не остановится даже во время дождей.

Напомним, американские пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США сняли ужасающие кадры внутри урагана.