Генерал Александр Павлюк поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником (видео)

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Первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк поздравил защитников Украины с Днем танковых войск, который впервые в этом году отмечают 14 сентября.

"Именно вы являетесь главной ударной силой ВСУ, олицетворением нашей прочности. Танковые войска Украины это огромная сила и боевая мощь. Незаменимы в обороне и в наступлении. Вы пробиваете линию укреплений врага и метр за метром освобождаете нашу землю. Сдерживаете вражеское нашествие и возвращаете Украинскому народу то, что принадлежит ему по праву. Благодаря вашему мужеству и самоотверженности куется наша победа", — говорится в поздравлении.

Вечная слава воинам-танкистам, которые остались на щите, приняв бой. За каждого враг заплатит единственную справедливую цену.