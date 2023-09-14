Генерал Олександр Павлюк привітав воїнів-танкістів з професійним святом (відео)

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Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав захисників України з Днем танкових військ, який вперше цього року відзначають 14 вересня.

"Саме ви є головною ударною силою ЗСУ, уособленням нашої міцності. Танкові війська України це величезна міць та бойова потужність. Незамінні в обороні і в наступі. Ви пробиваєте лінію укріплень ворога і метр за метром звільняєте нашу землю. Стримуєте ворожу навалу і повертаєте Українському народові те, що належить йому по праву. Завдяки вашій мужності та самовідданості кується наша перемога", — йдеться у привітанні.

Вічна слава воїнам-танкістам, які залишилися на щиті, прийнявши бій. За кожного ворог заплатить єдину справедливу ціну.