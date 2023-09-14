Глава Нацагентства по аккредитации Костюк решил "наказать" бизнес за уголовное дело против него, - СМИ

НААУ решило остановить деятельность ООО "ДЖИ-АВТО" после многочисленных жалоб предприятия на действия агентства.

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Глава Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) Сергей Костюк в ответ на многочисленные жалобы со стороны бизнеса, повлекшие за собой открытие уголовного производства против него, решил "наказать" жалобщиков-предпринимателей остановкой их деятельности. Об этом сообщает "УНИАН".

Как пишут журналисты SUD.ua, в августе 2023 года по заявлению предпринимателей относительно действий Костюка было открыто уголовное производство за злоупотребление властью (ч. 1 статьи 364 Уголовного кодекса). Производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований под номером 12023000000001410.

До этого бизнес присылал многочисленные жалобы в Минэкономики, которое, собственно, и назначило Костюка на должность в декабре 2022 года без каких-либо проверок, хотя должно было бы их провести, учитывая то, что он уже был фигурантом коррупционного дела. Но эти заявления и жалобы были фактически проигнорированы, возможно, из-за того, что государственным секретарем Минэкономики является хороший знакомый Костюка – Виталий Петрук, отмечают журналисты издания.

В частности, как говорится в материале, испытательная лаборатория ООО "ДЖИ-АВТО" подавала многочисленные жалобы в Национальное агентство по аккредитации и Министерство экономики на умышленное затягивание процесса расширения сферы аккредитации, которые так и не были должным образом рассмотрены. За 9 месяцев с момента подачи заявки на расширение сферы аккредитации, агентство так и не смогло начать соответствующие работы. Документы, которые находятся в НААУ, соответствующие должностные лица "не могли найти", а ответственные за оформление и подписание документов сотрудники перманентно находились всем отделом якобы "в командировке".

Впрочем, вместо того, чтобы наконец начать действовать в соответствии с законом "Об аккредитации органов по оценке соответствия" и документами системы менеджмента НААУ, руководство агентства в лице Костюка и заместителя директора по международному сотрудничеству Красюка решили "отомстить" предприятию-заявителю в присущей им манере, отмечают авторы материала.

По данным издания, 8 сентября 2023 года, не имея на то никаких законных оснований, НААУ приняло решение "О временной приостановке действия аттестата об аккредитации органа по оценке соответствия (ООС) или части его сферы", ссылаясь якобы на рекомендацию комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью органов по оценке соответствия. В обосновании решения было указано: "В связи с установлением факта, изложенного в пункте 11 общего документа НААУ "Перечень грубых нарушений со стороны аккредитованного органа по оценке соответствия" и отсутствием анализа причин совершения грубого нарушения". То есть, по мнению НААУ, было установлено нарушение со стороны ООС пункта 2.14 Генерального Соглашения об аккредитации с НААУ (не было немедленно проинформировано об изменениях, произошедших в отношении ресурсов лаборатории).

Однако, отмечают журналисты, это не соответствует действительности, поскольку группой аудиторов НААУ, проводивших работы по мониторингу путем осуществления надзора, никакого протокола несоответствия о нарушении ООО "ДЖИ-АВТО" пункта 2.14 Генерального соглашения с НААУ составлено не было. В подтверждение безосновательности действий НААУ предприятие предоставило изданию копии протоколов.

Кроме этого, говорится в материале, в соответствии с п. 3.5.3.3 Методики "Проведения оценки на месте лабораторий и провайдеров проверки профессионального уровня" М-08.01.14, руководитель группы аудиторов должен был при выявлении в ходе оценки грубых нарушений со стороны ООС в соответствии с общим документом НААУ (3д-08.00.35) довести до сведения руководства органа по оценке соответствия информацию о возможности принятия решения НААУ об отказе в аккредитации или приостановлении или отмене аттестата об аккредитации, что руководителем группы сделано не было. Об этом свидетельствует протокол итогового совещания по проведению оценки на месте органа по оценке соответствия на соответствие установленным требованиям испытательной лаборатории ООО "ДЖИ-АВТО" от 24 августа 2023 года.

Кроме того, отмечают авторы материала, ООО "ДЖИ-АВТО" в соответствии с п. 2.14 Генерального соглашения и согласно методике НААУ "Порядок подтверждения соответствия требованиям аккредитации в случае изменений в аккредитованном ООС и сфере аккредитации" проинформировало НААУ об изменениях письмом от 31 августа 2023 года вместе с отчетом о проведении самооценки ООС по форме вместе с копиями паспортов испытательных участков.

"Таким образом, в действиях НААУ имеют место фальсификация результатов мониторинга путем осуществления надзора, предвзятые действия со стороны руководства НААУ в отношении испытательной лаборатории ООО "ДЖИ-АВТО" и принятие группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконного решения о временной остановке деятельности предприятия", – пришли к выводу авторы материала.

В то же время отмечается, что предприятие обратилось в НААУ и соответствующие органы с заявлением об отмене незаконного решения и требованием провести расследование фактов незаконных действий со стороны группы должностных лиц НААУ, в частности, о фальсификации результатов мониторинга.

При этом издание напомнило, что факты злоупотреблений со стороны Костюка и других сотрудников НААУ были освещены в сюжетах Право ТВ еще в мае-июне 2023 года (Как назначенного Минэкономики руководителя НААУ Сергея Костюка на работе искали, Как создать коррупцию в Нацагентстве по аккредитации, искусственно затягивая рассмотрение документов, Как заместитель руководителя Нацагентства по аккредитации Сидоренко с бизнесом коммуницирует: 90-е отдыхают). Также первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко еще 1 июня 2023 года предоставила срочное поручение разобраться в ситуации вокруг возможных злоупотреблений в деятельности НААУ и его главы Сергея Костюка по обращениям бизнеса и СМИ.

"Однако по состоянию на сейчас какой-либо публичный отчет относительно результатов проверки НААУ отсутствует, хотя она и проводилась. Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук на запросы СМИ "отписывается", что результаты проверки "оформляются". Такое положение вещей лишь подтверждает в глазах украинцев и международных партнеров тот факт, что борьба с коррупцией в органах власти Украины так и не достигла конкретного результата, и коррупционеры продолжают чувствовать себя достаточно свободно", – констатировали авторы материала.