Голова Нацагентства з акредитації Костюк вирішив "покарати" бізнес за кримінальну справу проти нього, - ЗМІ

НААУ вирішило зупинити діяльність ТОВ "ДЖИ-АВТО" після численних скарг підприємства на дії агентства.

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Очільник Національного агентства з акредитації України (НААУ) Сергій Костюк у відповідь на численні скарги з боку бізнесу, що призвело до відкриття кримінального провадження проти нього, вирішив "покарати" скаржників-підприємців зупиненням їхньої діяльності. Про це повідомляє "УНІАН".

Як пишуть журналісти SUD.ua, у серпні 2023 року за заявою підприємців стосовно дій Костюка було відкрито кримінальне провадження за зловживання владою (ч. 1 статті 364 Кримінального кодексу). Провадження було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12023000000001410.

До цього бізнес надсилав численні скарги до Мінекономіки, яке, власне, й призначило Костюка на посаду в грудні 2022 року без будь-яких перевірок, хоча мало б їх провести, з огляду на те, що він вже був фігурантом корупційної справи. Але ці заяви та скарги були фактично проігноровані, можливо, через те, що державним секретарем Мінекономіки є добрий знайомий Костюка – Віталій Петрук, відзначають журналісти видання.

Зокрема, як йдеться в матеріалі, випробувальна лабораторія ТОВ "ДЖИ-АВТО" подавала численні скарги до Національного агентства з акредитації та Міністерства економіки на умисне затягування процесу розширення сфери акредитації, які так і не були належним чином розглянуті. За 9 місяців з моменту подачі заявки на розширення сфери акредитації, агентство так і не змогло розпочати відповідні роботи. Документи, які знаходяться в НААУ, відповідні посадові особи "не могли знайти", а відповідальні за оформлення та підписання документів співробітники перманентно перебували всім відділом начебто "у відрядженні".

Втім, замість того, щоб нарешті розпочати діяти у відповідності з законом "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та документами системи менеджменту НААУ, керівництво агентства в особі Костюка та заступника директора з міжнародного співробітництва Красюка вирішили "помститися" підприємству-заявнику в притаманній їм манері, відзначають автори матеріалу.

За даними видання, 8 вересня 2023 року, не маючи на те жодних законних підстав, НААУ прийняло рішення "Про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності (ООВ) або частини його сфери", посилаючись начебто на рекомендацію Комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності. В обґрунтуванні рішення було вказано: "У зв'язку із встановленням факту, викладеного в пункті 11 Загального документа НААУ "Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності" та відсутністю аналізу причин вчинення грубого порушення". Тобто, на думку НААУ, було встановлено порушення з боку ООВ пункту 2.14 Генеральної Угоди про акредитацію з НААУ (не було негайно проінформовано про зміни, що відбулися стосовно ресурсів лабораторії).

Однак, зазначають журналісти, це не відповідає дійсності, оскільки групою аудиторів НААУ, що проводили роботи з моніторингу шляхом здійснення нагляду, жодного протоколу невідповідності про порушення ТОВ "ДЖИ-АВТО" пункту 2.14 Генеральної Угоди з НААУ складено не було. На підтвердження безпідставності дій НААУ підприємство надало виданню копії протоколів.

Крім цього, йдеться в матеріалі, у відповідності до п.3.5.3.3 Методики "Проведення оцінки на місці лабораторій та провайдерів перевірки професійного рівня" М-08.01.14, керівник групи аудиторів повинен був при виявленні в ході оцінки грубих порушень з боку ООВ відповідно до загального документу НААУ (3Д-08.00.35) довести до відома керівництва органу з оцінки відповідності інформацію про можливість прийняття рішення НААУ щодо відмови в акредитації або призупинення чи скасування атестату про акредитацію, що керівником групи зроблено не було. Про це свідчить протокол підсумкової наради по проведенню оцінки на місці органу з оцінки відповідності на відповідність встановленим вимогам випробувальної лабораторії ТОВ "ДЖИ-АВТО" від 24 серпня 2023 року.

Крім того, зазначають автори матеріалу, ТОВ "ДЖИ-АВТО" відповідно до п. 2.14 Генеральної Угоди та згідно з Методикою НААУ "Порядок підтвердження відповідності вимогам акредитації у разі змін в акредитованому ООВ та сфері акредитації" проінформувало НААУ про зміни листом від 31 серпня 2023 року разом зі звітом про проведення самооцінки ООВ за формою разом з копіями паспортів випробувальних дільниць.

"Таким чином, в діях НААУ мають місце фальсифікація результатів моніторингу шляхом здійснення нагляду, упереджені дії з боку керівництва НААУ стосовно випробувальної лабораторії ТОВ "ДЖИ-АВТО" та прийняття групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконного рішення про тимчасове зупинення діяльності підприємства", — дійшли до висновку автори матеріалу.

Водночас зазначається, що підприємство звернулося до НААУ та відповідних органів із заявою про скасування незаконного рішення та вимогою провести розслідування фактів незаконних дій з боку групи посадовців НААУ, зокрема, щодо фальсифікації результатів моніторингу.

При цьому видання нагадало, що факти зловживань з боку Костюка та інших співробітників НААУ були висвітлені у сюжетах Право ТВ ще у травні-червні 2023 року (Як призначеного Мінекономіки керівника НААУ Сергія Костюка на роботі шукали, Як створити корупцію у Нацагентстві з акредитації, штучно затягуючи розгляд документів, Як заступник керівника Нацагентства з акредитації Сидоренко з бізнесом комунікує: 90-ті відпочивають). Також перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко ще 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності НААУ і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та ЗМІ.

"Однак станом на зараз будь-який публічний звіт стосовно результатів перевірки НААУ відсутній, хоча вона й проводилася. Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук на запити ЗМІ "відписується", що результати перевірки "оформлюються". Такий стан речей лише підтверджує в очах українців та міжнародних партнерів той факт, що боротьба з корупцією в органах влади України так і не досягла конкретного результату, і корупціонери продовжують почувати себе досить вільно", – констатували автори матеріалу.