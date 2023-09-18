Самый молодой украинец с наибольшим количеством дипломов: в Киеве зарегистрировали рекорд

Рекордсмен получил образование по специальностям "экономика", "право", "магистр менеджмента", "магистр государственного управления и местного самоуправления" и "магистр пищевых технологий". Четыре из пяти полученных дипломов — с отличием.

Related video

Национальный Реестр Рекордов Украины зафиксировал рекорд в номинации "Самый молодой украинец, получивший наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине". Рекордсмен — 24-летний Евгений Нотевский, который в этом возрасте смог стать дипломированным специалистом по пяти направлениям. Об этом руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила на своей странице в Facebook.

С сентября 2016-го года по декабрь 2022-го года студент получил образование по специальности экономика, право, магистр менеджмента, магистр государственного управления и местного самоуправления и магистр пищевых технологий. Четыре из пяти полученных дипломов рекордсмена — с отличием.

Известно, что за время учебы Евгений Нотевский был лауреатом именной академической стипендии президента Украины, премии Киевского городского головы и именной академической стипендии Верховной Рады Украины.

Кроме того, рекордсмен неоднократно становился победителем Всеукраинских конкурсов студенческих научных работ.

Сейчас Евгений Нотевский получает третий образовательный уровень (PhD) по специальности "Менеджмент" в своей альма-матер — Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Также он является президентом общественной организации "МООЛМС "Молодежь — будущее нации". Также он возглавляет Волонтерский штаб Николаевской области, действующий с 25 февраля 2022 года на основе этой организации.

Напомним, 23 августа The Moscow Times сообщили, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал к "защите молодежи от интернета и западного образования". Россия якобы находится под постоянным давлением со стороны США и их союзников, а интернет способен повлиять негативно на молодежь, поэтому нужна "реакция для защиты".